Bakan Yardımcısı’ndan ‘Altay’ itirafı: Tank yok çünkü motoru yok!

Sakarya’da üretimi planlanan Altay tankı bir türlü hayata geçirilemedi. TBMM KİT Komisyonunda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, “Almanlar motor ve transmisyonu vermedi. Şu an elimizde motor ve transmisyon yok. 'Tank niye yok?' sorusunun cevabı budur" dedi.

Veli TOPRAK

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TBMM KİT Komisyon’nda Askeri Fabrikalar A.Ş.'nin raporu görüşülürken CHP Milletvekili Atila Sertel, “Bizim meşhur Altay tankımız var. Bir türlü göremedik, üretimi hangi aşamada, davet ederseniz Katarlıların da ortak olduğu meşhur fabrikaya biz de bir ziyaret yapalım” dedi.

GÜÇ GRUBUNU VERMEDİLER

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ise “Tank üretilemedi. Çünkü Almanlar Otokar zamanında beş tane prototip için gerekli güç grubunu sağladılar ama seri üretim anlaşması imzalandıktan sonra motor ve güç grubunu vermediler'' dedi ve şunları söyledi:

“Yerli motor ve transmisyon üretimi için; çalışmalar devam ediyor. Kore'den güç grubu motor ve transmisyon almak için de çaba gösteriliyor. Amerika'da çalışmalarımız var. Ama şu anada elimizde motor ve transmisyon yok. Tank niye yokun cevabı da bu. Ama Almanlardan alınan yedek güç gruplarıyla Arifiye’de bir adet Altay tankının ikinci nesil tankını yaptık ve testlerini de gerçekleştirdik.”

FABRİKAMIZA HİÇ KATARLI GELMEDİ

Dere, Arifiye’deki tank fabrikası için de ” Dört yıldır bakan yardımcısıyım hiçbir Katarlı, bırakın ortak olmayı, bu fabrikaya girmedi bile, ne çalışan, ne yönetici Katarlı var. Fabrikamıza hiçbir Katarlı bugüne kadar giriş dahi yapmadı” ifadesi kullandı.

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