Balayından dönen karı-koca kazada can verdi
Balayı dönüşünde yaptıkları kazada hayatını kaybeden Hüseyin-Miray Sane Etçi, Sinop’un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, gece saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana geldi. 18 Haziran'da evlenen Hüseyin (35) ve Miray Sane Etçi (28), balayı için gittikleri Muğla'dan memleketleri Sinop Boyabat'a dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti, karşıdan gelen yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma sonucu çift hayatını kaybederken, biri otobüs şoförü toplam 16 kişi ise yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı.
Ölen çift ise memleketleri Boyabat'a tabut içinde döndü. İkindi namazını müteakip Boyabat Hacı Ergün Gürbüz Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Boyabat Şehir Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Cenaze töreninde acılı ailelerin feryatları ise yürekleri dağladı.