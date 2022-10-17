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Bartın’daki maden patlaması… Bakanlık soruşturma ekibini 6 kişiye çıkardı

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan idari soruşturmada müfettiş sayısı 6'ya çıkarıldı.

Yayınlanma: 11:03 - 17 Ekim 2022 Güncellenme:
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Bartın’daki maden patlaması… Bakanlık soruşturma ekibini 6 kişiye çıkardı

Cuma günü Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti.

Patlamayla ilgili başlatılan idari soruşturmada müfettiş sayısı 4’ten 6’ya çıkarıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, patlamaya ilişkin iş müfettişlerinden oluşan soruşturma ekibini, 6 kişiye çıkararak genişletti. (DHA)

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