Başından vurulan kadın 16 gün sonra hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında silahla başından vurulmuş halde yaralı bulunan kadın 16 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Sürgü Mahallesi’ne bağlı Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında 18 Ağustos’ta başından vurulmuş halde bulunan Sevda Evli (39), tedavi gördüğü Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yaşamını yitirdi.
İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI
Evli’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi sonrası Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.
Sürgü Barajı kenarında 18 Ağustos’ta bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmiş, Sevda Evli’nin başından silahla yaralandığı belirlenmişti.
Olaya ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. AA