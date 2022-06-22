Başkanın kızına ait alanda yapılaşma oranı yükseltildi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Eko Turizm Alanı ile ilgili yaptığı son yönetmelik değişikliği ile MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün’ün kızana ait olduğu ortaya çıkan ormanlık alandaki eko turizm alanında yapılaşma oranı yükseltildi. Konun tekrar gündeme geldiği Haziran ayı meclis toplantısında yönetmeliğe göre yenilen imar planı AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı meclis toplantısında Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi’ndeki ormanlık alanın ortasında bulunan 101 ada 291 parselin eko turizm alanına çevrilmesine yönelik imar planı kabul edilmiş ve tartışmalara sebep olan imar planı değişikli CHP tarafından yargıya tanışmıştı.

CHP'liler tarafından Manisa 2. İdare mahkemesinde açılan davada, mahkemenin verdiği ara kararda eko turizm alanı olarak belirlenen alanın mülk sahibi MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün olduğunun ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepkilere sebep olmuştu.

Yaşanan olayın Manisa kamuoyuna yansımasının ardından büyükşehir belediye başkanını kızı Merve Ergün, avukatı aracılığıyla yazılı açıklamada bulunarak, alanın kendisine ait olduğunu ifade etmişti.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ KONUYU TEKRAR MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda ‘Eko Turizm' alanları ile ilgili yaptığı yönetmelik değişikliği ile eko turizm yapılacak alanların metrekaresini 5 binden 15 bin metrekareye yükseltti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eko turizmle ilgili aldığı imar değişikli kararının yönetmelik önce olması sebebiyle kararın tekrar yönetmeliğe uygun olarak değiştirilmesi için konu Haziran ayı meclis toplantısında tekrar gündeme geldi.

AKP VE MHP DEĞİŞİKLİĞE ‘EVET' DEDİ

Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi’ndeki ormanlık alanın ortasında bulunan 101 ada 291 parselin eko turizm alanına çevrilmesine yönelik daha kabul edilen imar planının değişikliğiyle ilgili konusu Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Haziran ayı meclisin önemli gündem maddesi oldu.

MHP'li büyükşehir belediyesinin kızına ait olan alanda tekrar imar değişikliği yapılmasına dair gündem maddesine AKP ve MHP'li meclis üyeleri ‘Evet' oyu kullanırken, CHP, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi meclis üyeleri ‘Hayır' oyu kullandı.

Mecliste Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edilen imar planı değişikliği ile büyükşehir belediyesi başkanın kıza ait ‘Eko Turizm' adı altındaki alanda yapılaşma oranında da yükseltilmiş olduğu ifade edildi.

“AVANTAJI KULLANMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Eko turizm ile ilgili Ocak ayında alınan meclis kararı yargıya taşıyan CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Bülent Mersinli konuyla ilgili şu acıkmalarda bulundu.

Eko turizm alanı ilgili yeniden yapılan imar planı değişikliğiyle alandaki yapılaşma oranın yükseltildiğini altını çizen CHP'yi meclis üyesi Mersinli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaklaşık 1,5 ay önce Eko Turizm alanlarıyla ilgili yönetmelikte bir değişiklik yaptı. Yönetmelikte daha önceden 5 bin metrekare altındaki yerlerde eko turizm yapılabilir derken, yapılan değişiklikle 15 bin metrekarelik alan aşağısında yapılamayacağı belirtildi.

Yapılan değişikle alana yapacağın kapalı alan sayısı da yükselmiş oluyor. Mesela daha önceki 5 bin metrekare alan içerisinde 300 metrekare kapalı alan yapabilecekken, 15 bin metre karede kapalı alanda bin metrekarelik alan yapabiliyorsun.

Kapalı alan hakkı yükselmiş oluyor. Bunlarda böyle bir şeyden hemen yararlanabilmek için daha önceden meclisten geçen konuyu tekrar gündeme getirerek imar değişikliğini tekrar yaptılar. Yönetmelik değişikliğinin verdiği avantajı kullanmaya çalışıyorlar.”

“BAŞKANIN KIZINA İKİNCİ KIYAK”

CHP'li Mersinli açıklamasında ayrıca, eko turizm konusunda Manisa kamuoyu vicdanın rahatsız olduğunu ve tekrarlanan imar değişikliğiyle büyükşehir belediyesi başkanın kızına ikinci kez kıyak yapıldığını iddia etti.

CHP'li Mersinli açıklamasına son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Bu konuyu zaten biz yargıya taşımızdık. Bizim için asıl önemli kamu vicdanı. Kamu vicdanı da şuanda bu konudan dolayı çok rahatsız. Yapılan değişiklik ile yapılaşma alanını yükselttiler. Yani rant daha da büyüdü. Bu şekilde başkanın kızına ikinci kez kıyak yapılmış oldu.

Şimdi aynı konu CHP'li bir belediye de veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olsaydı ne olurdu? Ekrem İmamoğlu kızı veya çocuklarına böyle imar kıyağı yapsaydı, şuanda o koltukta oturamaz ve hem kendisi hem de çocukları yargılanıyor olurdu?

Sayıştay, Danıştay, İçişleri Bakanlığı hepsi İstanbul Büyükşehir belediyesi koridorlarında geziyor olacaktı. Bu konuyla ilgili rahatsızlık duyan AKP ve MHP'li meclis üyelerinin olduğunu da biliyorum.

Ancak siyasi prangalarından dolayı bu maddeye ‘Evet' demek zorunda kaldılar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bu kibir ve inadı hem kendini hem de Manisa'yı mahvedecek.”