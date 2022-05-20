Bekçilik sınavı giriş belgesi yayınlandı! Polis Akademisi bekçi alımı sınavı giriş belgesi sorgulama…

Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevlerini üstlenmek isteyen adayların katılacağı sınav için Polis Akademisi, sınav giriş belgesi yayınlandı. Bekçilik sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Ülke genelinde toplam 3 bin 250 kişinin istihdam edileceği bekçi alımı için en geniş kontenjan 700 kişi ile İstanbul’a verilmişti.

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Bekçilik alımı başvurusu 13 Mayıs tarihinde sona ererken, adaylar bekçilik sınavı için geri sayıma geçti. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenecek. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacak. Ön Sağlık Kontrolü aşamasında başarı ile geçen adaylar yazılı sınav aşamasına katılacak.

BEKÇİ ALIMI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI 1 Adana 75 42 Konya 50 2 Adıyaman 15 43 Kütahya 15 3 Afyonkarahisar 20 44 Malatya 25 4 Ağrı 15 45 Manisa 30 5 Amasya 15 46 Kahramanmaraş 30 6 Ankara 200 47 Mardin 30 7 Antalya 35 48 Muğla 100 8 Artvin 15 49 Muş 15 9 Aydın 35 50 Nevşehir 20 10 Balıkesir 35 51 Niğde 15 11 Bilecik 15 52 Ordu 30 12 Bingöl 15 53 Rize 20 13 Bitlis 15 54 Sakarya 30 14 Bolu 15 55 Samsun 35 15 Burdur 15 56 Siirt 15 16 Bursa 35 57 Sinop 15 17 Çanakkale 30 58 Sivas 20 18 Çankırı 15 59 Tekirdağ 75 19 Çorum 15 60 Tokat 20 20 Denizli 30 61 Trabzon 35 21 Diyarbakır 75 62 Tunceli 15 22 Edirne 20 63 Şanlıurfa 35 23 Elazığ 40 64 Uşak 15 24 Erzincan 15 65 Van 75 25 Erzurum 35 66 Yozgat 15 26 Eskişehir 35 67 Zonguldak 15 27 Gaziantep 75 68 Aksaray 15 28 Giresun 15 69 Bayburt 15 29 Gümüşhane 15 70 Karaman 15 30 Hakkari 15 71 Kırıkkale 15 31 Hatay 75 72 Batman 15 32 Isparta 40 73 Şırnak 15 33 Mersin 75 74 Bartın 15 34 İstanbul 700 75 Ardahan 15 35 İzmir 200 76 Iğdır 15 36 Kars 15 77 Yalova 20 37 Kastamonu 20 78 Karabük 15 38 Kayseri 35 79 Kilis 15 39 Kırklareli 15 80 Osmaniye 15 40 Kırşehir 15 81 Düzce 15 41 Kocaeli 50 TOPLAM 3.250