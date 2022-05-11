Belediyedeki şantaj kavgası istifa getirdi

Kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan ile eski AKP Gençlik Kolları Başkanı ve belediye personeli Ramazan Ekmedi, husumet yaşadıkları Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen'e şantaj yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmışlardı. "Elimizde görüntülerin var" denilerek şantaja uğrayan Kesen'in görevinden istifa ederek kentten ayrıldığı öğrenildi.

Özgür CEBE

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Kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Ercan Bircan, bir süredir belediyede husumet yaşadığı Gençlik ve Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen'e şantaj yapması için eski AKP Gençlik Kolları Başkanı ve belediye personeli Ramazan Ekmedi'yle anlaşmıştı.

Bilgisayar korsanlığı yaptığı tespit edilen Ekmedi, Mehmet Kesen’i telefonla arayıp, “Elimde görüntülerin var. Vereceğim hesaba para aktarmazsan, bu görüntüleri internette izlersin” diyerek şantaj yapmıştı.

ŞANTAJ SÜREKLİ HAL ALINCA POLİSE GİTTİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgiye göre Kesen, Ekmedi'nin verdiği IBAN'a üç bin lira para gönderdi. Ekmedi bir süre sonra tekrar daire başkanı Kesen'i arayıp yeniden para talebinde bulundu. Bu durumun sürekli bir hal alacağını düşünen Kesen, soluğu poliste aldı.

ŞANTAJI, BİRCAN İSTEDİ

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ekmedi sorgusunda, Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan'ın kendisini azmettirdiğini ileri sürerek, “Ercan Bircan bana Mehmet Kesen'i arayıp ‘Elimde video görüntülerin var' diye şantajda bulunmamı istedi. Ben de niye böyle bir şey yapmam gerektiğini sorduğumda bana, ‘Bu adam başka memleketten daire başkanı olarak gelmiş. Burada genç kızlara eşinden ayrıldığını söyleyip onların kanına giriyor, tuzağa düşürüp birlikte oluyor' dedi. Ben de kabul edip Kesen'i aradım. Görüşmenin ardından kendisinden para istemediğim halde Mehmet Kesen hesabıma para gönderdi” demişti.

İSTİFA EDİP KENTTEN AYRILDI

Ekmedi’nin bu ifadesi üzerine gözaltına alınan Bircan da çıkarıldığı mahkemece şantaj suçundan tutuklanmıştı. Soruşturmada mağdur sıfatı bulunan Mehmet Kesen dün istifa ederek kentten ayrıldı. Kesen'in Diyarbakır Valisi ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi kayyumu olan Münir Karaloğlu'nun istifasını istemesi üzerine görevi bıraktığı ileri sürüldü.

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