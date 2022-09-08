Belediyenin basın sözcüsü nitelemesine CHP’li vekilden cevap geldi

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan’ın Kent Belleği Merkezi ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e yüklenmesi ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’i de "Belediyenin kadrolu basın sözcüsü" olarak nitelemesinin ardından Girgin, SÖZCÜ’ye konuştu.

Mustafa SARIİPEK

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AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eski adıyla Muğla Müzesi (Kent Belleği Merkezi) ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e yüklenmesi ve CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'i de “Belediyenin kadrolu basın sözcüsü” olarak nitelemesiyle birlikte ortam gerildi.

SÖZCÜ'nün sorularını değerlendiren Girgin, “Yelda hanım herhalde partisinin büyükşehir belediye başkanı adayı olma derdinde ki kafasında büyükşehirden başka bir şey yok. Ayrıca Benim CHP'nin kadrolu sözcüsü olma gibi bir iddiam yok ama olmuşsam da bundan gurur duyarım bu benim için iltifattır” dedi.

“SORULARIN CEVABINI MUĞLA’DAKİ KADROLU SÖZCÜSÜ MÜ VERECEK?”

Gökcan iki gün önce Kent Belleği Merkezi ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e yönelttiği soruların ardından, “Sayın Osman Gürün'ü bu sorulara cevap vermeye davet ediyoruz. Yoksa yine CHP'nin Muğla'daki kadrolu sözcüsü Milletvekili Sayın Süleyman Girgin mi cevap verecek?” demişti. Bu soruya cevap vermesini istediğimiz Girgin, sözlerine, “Fuzuli’nin sözü var; Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil!” dilerek başlayıp şöyle sürdürdü:

“Benim CHP’nin kadrolu sözcüsü olma gibi bir iddiam yok ama olmuşsam da bundan gurur duyarım bu benim için iltifattır. Yelda hanım herhalde partisinin büyükşehir belediye başkanı adayı olma derdin de ki kafasında büyükşehirden başka bir şey yok. Nerden neyi tutturabilirim de ön plana çıkayım çabasında didinip duruyor.”

“GELECEK HESABI YAPMADAN ÖNCE YAPTIKLARINIZIN HESABINI VERİN”

Parti olarak ülkeyi ekonomik çıkmaza soktuklarını, gelecek hesabı yapmadan önce yaptıklarının hesabını vermelerini isteyen Girgin;

“Vatandaşın cebinde para, içinde umut, gözünde fer bırakmadınız. Şu çok iyi bilinmelidir ki; CHP'li belediyeler halktan aldıkları her kuruşun hesabını verirler. Yaptıkları çalışmaları, yatırım miktarlarını, çalışmaların durumlarını ve belediyenin mali konuları hakkında toplantılar yaparak halka hesap verirler.

Bizler siyaseti köşeyi dönmek için değil, halk için yaparız. Zenginleşme aracı olarak görmeyiz siyaseti. Bizim AKP zihniyetiyle ve AKP'nin siyaset anlayışıyla aramızda siyahla beyaz kadar farkımız var. 2021 yılında 5 milyar 931 milyon vergi veren Muğla'ya neden 384 milyon TL yatırım yapıldı bunu açıklayın önce. Muğlalının parası nerede? 5 milyar 931 milyon TL'yi nereye harcadınız? Siz önce bunun hesabını verin” dedi.

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