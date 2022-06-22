Bir doğal kumsal daha yok olacak

Trabzon’un Sürmene ilçesinin Çamburnu mahallesinin sahil şeridinde son kalan kumsallardan birinin ‘Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Alanı Tesisi’ yapılacağı ortaya çıktı. Askıya çıkan imar planına tepki gösteren Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, “Yöre halkının denize girdiği, denizle buluştuğu bu alanda dolgu imar çalışması yapılmak isteniyor. İtiraz edeceğiz, hukuk yoluna gideceğiz” dedi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Trabzon'un Sürmene ilçesinin Çamburnu mahallesinin Kemerli mevkiinde son kalan doğal kumsalların birisinde ‘Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Alanı Tesisi' yapılması için hazırlanan imar planını askıya çıkardı.

Yaklaşık 120 kilometre sahil şeridine sahip olan Trabzon’da, yıllardır yapılan deniz dolgusu sonucunda sahilin yüzde 86’sını kaybettiğini söyleyen Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, son kalan plajlardan birinin daha yok edilmek istendiğini söyledi.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SESSİZ KALIYOR

Tesis için yaklaşık 4-5 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacağını dile getiren Ercan Şen, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bu duruma sessiz kalmasına da tepki gösterdi. Kentin sahillerinin tek tek dolgu yapılarak yok edildiğini belirten Şen,

“Çamburnu mahallesinin 2,5 km'lik sahil şeridi var. Sahilin büyük bir çoğunluğu Çamburnu Yeni Ay Tershanesi olarak doldurulmuş durumda. Tershanenin batı tarafından başlangıcı ile Deniz Bilimleri Fakültesi arasında kalan iki tane kumsal alan var.

Bu kumsal alanlar kendiliğinden deniz hareketleri ile oluşmuş. Bir tanesi Çamburnu tershane girişinde olan diğeri ise bu imara açılan kumsal alan. Yöre halkının denize girdiği, denizle buluştuğu bu alanda dolgu imar çalışması yapılmak isteniyor.

Yaklaşık 4-5 bin metrekarelik alana tahkimatlarla, dolgu yapılarak balık yumurtalarının kuluçka merkezi için kapalı betonarme bir tesis inşa edilecek. Trabzon Büyükşehir Belediyesi de bu duruma sessiz kalmasını anlamak mümkün değil” dedi.

“İTİRAZDA BULUNACAĞIZ, HUKUK YOLUNA GİDECEĞİZ”

Yöre halkının denizle buluştuğu doğal kumsalın yok edilmesine göz yummayacaklarını söyleyen Şen,

“Sürmene, Akçaabat gibi yerler için su ürünleri ve balıkçılık önemli bir sektör, su ürünleri tesisleri kıyıda yapılması gibi teknik koşulları olabilir. Biz, yapılmasın demiyoruz. Bir sürü doldurulmuş sahil varken, alternatif alan araştırılmadan bu kumsala böyle bir tesis koymanın doğru olmadığını söylüyoruz.

Hem kıyı kanunu açısından, hem ekolojik alan korunması açısından hem de insanları fiili olarak kullanımında olması nedeniyle doğru bir karar değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na resmi bir itirazda bulunacağız. İtiraz kabul edilmez ise hukuk yoluna gideceğiz. Bunu süreç belli edecek” şeklinde konuştu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çamburnu Doğa Kültür Sanat Derneği üyelerinden Çevreci Ressam Gökçe Erhan da, tesisin yapılacağı kumsalda bir video çekerek tepkisini dile getirdi.

Çok büyük üzüntü içinde olduğunu ifade eden Erhan, konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Bölge halkını sahile sahip çıkmaya davet eden Erhan, Çamburnu açıklarına yapılmak istenilen balık çiftliklerine de karşı çıkmıştı.