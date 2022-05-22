Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Biruni Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Biruni Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 03.06.2022

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