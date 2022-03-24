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Bodrum, Milas, Ortaca ve Ula’da arsa satılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bodrum, Milas, Ortaca ve Ula'da 18 muhtelif arsayı ihale ile satıyor.

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Bodrum, Milas, Ortaca ve Ula’da arsa satılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhaleler 5-6 ve 7 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İhaleler için salon katılımı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı, İzmir ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, İstanbul adreslerinde yapılacak.

İnternet katılımı ise 4 Nisan 2022 tarihinde saat 10.30 itibari ile sonlanacak.

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