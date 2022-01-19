Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri duyurdu: 3 dekan görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Naci İnci'nin , Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. R. Metin Ercan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt’u Dekanlık görevinden aldığını duyurdu.

Hakan KAYA

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Boğaziçi Üniversitesi Akademisyenleri yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

*Boğaziçi Üniversitesi atanmış rektörü Prof. Dr. Naci İnci, bu akşamüstü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt'a, Fen – Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten'e ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'a elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek, 18.01.022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karara istinaden Dekanlık görevinden alındıklarını tebliğ etmiştir.

*Seçilerek göreve gelmiş olan dekanlarımızın görevden alınmasına dair basını ve kamuoyunu en kısa zamanda bilgilendireceğiz.

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