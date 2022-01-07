Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin protestosu sürüyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin rektörü protesto nöbetine katılan deneyimli akademisyen Faruk Birtek, "Bu bize yapılan çökme olayı, bize büyük hediyedir. Bizim burada harcımızı yoğunlaştırmıştır, temelimizi pekiştirmiştir... Kurumumuz daha da yoğun bir kurum olmuştur. Bu sayede ilelebet yaşayacaktır. Bu bize bir hediyedir" dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör atamasına karşı başlattıkları protesto nöbetlerinin 250'ncisini gerçekleştirdi. Akademisyenler cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırtlarını döndü.

Boğaziçi Üniversitesi'nde 40 yılı aşkın görev yapan deneyimli akademisyen Faruk Birtek de eyleme cübbesiyle katılarak açıklama yaptı. Birtek, şöyle konuştu:

* Bu bize yapılan çökme olayı, bize büyük hediyedir. Bizim burada harcımızı yoğunlaştırmıştır, temelimizi pekiştirmiştir. Burada fevkalede çalışma metodu olarak farklı olan bölümlerden insanlar, hocalar bir araya gelmiş. Öğrencilerimizle, mezunlarımızla, hocalarımızla Kurumumuz daha da yoğun bir kurum olmuştur.

* Bu sayede ilelebet yaşayacaktır. Bu bize bir hediyedir. İstikbal sevince yönelik. Bu olay çok mühim. Boğaziçi hakiki kurumsallaşmasını bu meydanda temin etmiştir. Onun için bu çökmeyi yapanlara müteşekkirim.