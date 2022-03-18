Boğaziçili akademisyenler kar altında nöbete devam etti

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetlerini kar yağışı ve fırtınaya rağmen devam ettirdi. Akademisyenler, "Türkiye’de özgür, özerk ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetlerinin 300'ncüsünü gerçekleştirdi. Üniversitesinin güney kampüsünde rektörlük binası önünde toplanan akademisyenler, yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen eylemlerini sürdürdü.

Rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenler, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. Eylemden fotoğraflar, Boğaziçi Üniversitesi'nde görevden alınmasına yürütmeyi durdurma kararı verilen akademisyen Can Candan tarafından paylaşıldı.

“İLK GÜNKÜ KARARLILIKLA”

Akademisyenlerin ortak açıklamasında, “Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak özgür, özerk ve demokratik üniversite talebimizi farklı yollarla dile getirmeyi sürdürüyor, mücadelemize idari, akademik ve hukuki düzlemlerde ilk günkü kararlılığımızla devam ediyoruz” denildi.

“HALK AKADEMİSYENLERİ HAKLI BULDU”

Eylemlerine kamuoyu desteğinin bir ankette görüldüğünü belirten akademisyenler, “KONDA Araştırma ve Danışmanlık'ın raporu kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanma şekli ve öğretim üyelerinin bu konuya dair bir yılı aşkın suredir devam eden itirazları hakkında kamuoyunun görüşleri soruldu. Fikir belirtenlerin %83'ü rektör belirleme süreçlerinde ilgili üniversitenin öğretim üyelerine danışılması gerektiğini ifade ederken, %80’i, kendilerine danışılmadan rektör atanmasına tepki gösteren öğretim üyelerini haklı buldu” dedi.

“VAZGEÇMİYORUZ”

Akademisyenler açıklamalarını, “Türkiye'de özgür, özerk ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” sözleriyle sonlandırdı.

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