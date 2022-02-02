Boğaziçili akademisyenler yağmur altında nöbete devam etti
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetinin 268'incisini yağmur altında devam ettirdi.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, kar kış demeden rektörü protesto nöbetlerini devam ettiriyor.
Boğaziçili akademisyenler, rektör Melih Bulu'nun atanmasıyla başlattıkları ve istifasının ardından Naci İnci’nin rektörlüğe atanmasıyla devam ettirdikleri protesto nöbetlerinin 268'incisini gerçekleştirdi.
Cübbelerini giyerek kampüs içerisindeki rektörlük binasına bir kez daha sırtlarını dönen akademisyenler, “Kabul etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.
Yağmur altında gerçekleşen nöbete akademisyenler şemsiyeleri ve yağmurluklarıyla katıldı.