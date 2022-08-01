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Böke’nin yerine Bingöl geliyor

CHP’de görev değişimi gündeme geldi. Genel Sekreter Selin Sayek Böke Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilecek. Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün de Böke’den boşalan Genel Sekreterlik görevine getirilmesi bekleniyor.

Yayınlanma: 05:00 - 01 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Böke’nin yerine Bingöl geliyor

Böke ilk ısınma turunu Alman heyeti ile görüşerek yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un CHP'yi ziyaretinde yer aldı. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini geçmiş dönemde yürüten Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün de yeniden genel merkeze döneceği belirtiliyor. Bingöl'ün Böke'den boşalan Genel Sekreterlik görevine getirilmesi bekleniyor.

Selin Sayek Böke

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak'ın görev alanının genişletilerek, iş dünyasında da sorumlu olacağı kaydedildi. CHP'de bir kritik atama da İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanacak. Hakkındaki siyasi yasak kararının ardından “Gönüllerin başkanı” ilan edilen Canan Kaftancıoğlu'nun yerine atama yapılacak.

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