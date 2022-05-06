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Bozdağ: Irkçılık hastalığını, hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Dinimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin reddettiği ve ecdadımıza asla bulaşmamış ve bulaştırılamamış ırkçılık hastalığını, hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır" dedi. Bakan Bozdağ, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret ettiğini de Twitter hesabından duyurdu.

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Bozdağ: Irkçılık hastalığını, hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ettiğini Twitter hesabından duyurdu.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti:

* Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek ve halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtmak; hamakat veya akıl fukaralığı ya da gaflet değilse ihanettir.

* Dinimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin reddettiği ve ecdadımıza asla bulaşmamış ve bulaştırılamamış ırkçılık hastalığını, hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır.

* Türk milletinin birlik ve beraberliği, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukuku; hem milletimizi hem de devletimizi güçlü kılan bitmez tükenmez hazinemizdir.

* Bu hazineyi korumak için her türlü tedbiri almak, devletimizin asli görevidir. Hiç kimse, bu hazinemize dokunamayacaktır.

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