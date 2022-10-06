Broşür dağıtan CHP’liler beraat etti

İstanbul Kadıköy’de, CHP tarafından SBK Holding ile ilgili bastırılan broşürleri dağıttıkları gerekçesiyle yargılanan CHP Kadıköy ilçe yöneticisi Süleyman İşler’in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında beraat kararı verildi.

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Geçen yıl CHP tarafından SBK Holding ile ilgili bastırılan broşürleri dağıttıkları gerekçesiyle CHP Kadıköy ilçe yöneticisi Süleyman İşler'in de aralarında bulunduğu parti üyeleri gözaltına alınmıştı.

Broşür dağıttıkları gerekçesiyle Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuksuz sanıklar Süleyman İşler, Nesrin Kılıç, Nilüfer Yüksel ve Ali Toroz’un ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

KAFTANCIOĞLU DA PAYLAŞTI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından parti üyeleri hakkında beraat kararı verildiğini duyurdu. Kaftancıoğlu, “Kadıköy ilçemizden SBK broşürleri dağıttığı için yargılanan partili ve yöneticilerimizin Kartal Adliyesi’nde görülen davası beraatle sonuçlanmıştır. Onlar adliyeleri boş davalarla meşgul etsinler, bizler İstanbul örgütü olarak halk için çalışmaya devam edeceğiz. #SBKHolding” ifadelerini paylaştı.

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