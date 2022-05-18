Bu da Alman işi millet bahçesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Atatürk Havalimanı kapatılmasını savunurken örnek gösterdiği Berlin'deki Tempelhof Havaalanı'nı inceledik. İktidar milli serveti kırıp dökerken, Almanlar kentin merkezinde yer alan havalimanın pistlerine dokunmamış, referanduma gidilmiş halk ne dediyse o olmuş.

İsmail ŞAHİN

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İktidarın İstanbul Atatürk Havalimanı’nın pistlerini kırarak millet bahçesi yapma kararı sert tepkilere sebep oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu eleştirilere dün yanıt verirken Almanya’nın başkenti Berlin’de kapatılan Tempelhof Havaalanı’nı örnek gösterdi ve şunları söyledi:

“Dünyada bizimki gibi kapatılan ve dönüştürülen havalimanları yok mu? Bakın Almanya Berlin'de Tempelhof Havaalanı vardı. 2008'de kapatıldı.

Almanya'nın en çok kullanılan havaalanlarından bir tanesiydi. Çok eskiydi. Kapasitesini doldurmuştu. Alman devleti bir karar aldı. Burayı kapatarak yeni bir yaşam alanına dönüştürdü. Bugün de almanlar oraya gidip piknik yapıyor, uçurtma uçuruyor, bisiklet sürüyor, spor yapıyor.

Uçaklardan kaynaklanan gürültü kirliliği, egzoz gazı kirliliği tamamen ortadan kalkmış, çevresinde trafik sorunu kalmamış, etrafında oturan vatandaşlar mutlu, oradaki işletmeler mutlu.”

Ancak Murat Kurum konuşmasında Almanlar’ın Türkiye gibi uçak pistlerini kırmadığına değinmedi.

Sözcü.com.tr, Tempelhof Havaalanı’nın parka dönüştürülmesini inceledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan ve dünyanın ilk sivil havaalanı olarak 1923 yılında hizmete açılan tarihi Tempelhof havaalanı 85 yılın ardından 2008 yılında hava trafiğine kapatıldı.

Havalimanın kapatılması kararına yönelik siyasi tartışmalar yaşandı ve davalar açıldı ancak mahkemeler reddetti. 2010’dan itibaren ise alan halka açıldı.

Tempelhof farklı aktiviteler için birçok alan sunuyor; spor yapmak, yürüyüşe çıkmak, bisiklete binmek veya sadece çimlere uzanıp dinlenmek mümkün.

Eski pistler ve uçakların taksi yolu olduğu gibi bırakılırken, bu alanları bisikletçiler ve patenciler kullanılıyor.

Ayrıca hobi bahçeleri, piknik alanları, kuş gözlem sahaları, nadir bulunan bitkiler ve hayvanlar için barınaklar yer alıyor.

Tempelhof Havalimanı’nın binaları ve hangarları ise kültür-sanat etkinlikleri, sergiler ve yeme içme alanları olarak kullanılıyor.

HALK NE DEDİYSE O

2014 yılında alanın yapılaşmaya açılması için bir halk oylaması yapıldı ve bu talep reddedildi. Ancak son dönemde Berlin’de yaşanan konut sıkıntısı 4 milyon metrekarelik arazinin belli bir bölümünün imara açılması tartışmalarını gündeme getirmişti.

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