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Bunu yapan insan olamaz! Kediyi duvardan duvara vurdu, boğmaya çalıştı

Pendik'te bir şahıs, evinde beslediği kediye şiddet uyguladı. Şahıs, o anları da cep telefonu ile kayda aldı. Şiddet gören kedi kliniğe alındı.

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Olay, geçen cuma günü Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi.

BOĞMAYA ÇALIŞTI, DUVARDAN DUVARA VURDU

Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı.

YETKİLİLER KLİNİĞE GÖTÜRDÜ

Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

Görüntülerde, şahsın kediyi banyoya götürdüğü ve şiddet uyguladığı, ardından duvara fırlattığı görülüyor. İHA

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