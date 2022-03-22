Bursa’da 4.3 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür’den değerlendirme (Son depremler)

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan depremle ilgili yapılan açıklamada "İlgili kurumlarla yapılan görüşme sonrası an itibariyle olumsuz bir durum olmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. Prof. Dr. Naci Görür, "Bursa yöresi de stres biriktiriyor" dedi.

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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi ise saat 17.10’da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 7.4 kilometre olarak duyurdu.

İÇİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından “Bursa – Mustafakemalpaşa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İlgili kurumlarla yapılan görüşme sonrası an itibariyle olumsuz bir durum olmadığı bilgisi alınmıştır. Alanda tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Bursa” açıklamasında bulundu.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

Çevre ilçelerden de hissedilen depremle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtilerek “Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” denildi.

“STRES BİRİKTİRİYOR”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa’daki depremi değerlendirdi. Görür, şunları belirtti:

* Körekem-Mustafakemalpaşa/Bursa'da 4,2'lik deprem oldu. Deprem yerinin hemen kuzeyinde Ulubat Fayı, güneyinde ise Mustafakemalpaşa Fayı var.

* Deprem muhtemelen bu fayların biri üzerinde. Her iki fay da sağ yönlü, doğrultu atımlı. Bursa yöresi de stres biriktiriyor.

3.8’LE SALLANMIŞTI

Mustafakemalpaşa’da bugün 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 6,99 kilometre olarak belirlenmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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