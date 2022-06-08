Bursa’da 7 gün süreyle yürüyüş ve eylem yasağı

İmralı’da cezasını çeken terörist başı Abdullah Öcalan’a tecrit uygulandığı iddiasıyla HDP öncülüğünde HDK, DTK, DBP, TUHAD-FED ve TJA, Gemlik’e 12 Haziran'da protesto yürüyüşü gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bursa Valiliği, eylem ve etkinlikleri 15 Haziran'a kadar yasakladı.

Halil ATAŞ

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Bursa’da açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto gibi eylem ve etkinlikler, 15 Haziran’a kadar yasaklandı.

YÜRÜYÜŞ YAPILACAĞI DUYURULMUŞTU

İmralı'da cezasını çeken terörist başı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla HDP öncülüğünde; HDK, DTK, DBP, TUHAD-FED ve TJA, Gemlik'e 12 Haziran’da protesto yürüyüşü gerçekleştireceğini duyurmuştu.

VALİLİK 7 GÜN SÜREYLE YASAKLADI

Bursa Valiliği, eylem ve etkinlikleri 15 Haziran’a kadar yasakladı. Valilik’ten yapılan açıklama şöyle;

“Sosyal paylaşım sitelerinde açık kaynaklarda yapılan çalışmalar neticesinde; yasadışı PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 12 Haziran’da düzenlenmesi planlanan “İmralı siyasetine karşı barışı savunmak” için Gemlik’e yürüyüş konusu ile alakalı ilimiz genelinde park/bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK’ların önü, umuma açık kapalı alanlarda, umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ile bu kapsamdaki tüm eylem/etkinliklerin yapılması 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Bursa İl sınırları içerisinde (ilimiz merkez ilçeleri, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dâhil) 09.06.2022 günü saat:00.01’den – 15.06.2022 günü saat:23.59’a kadar 7 (yedi) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”