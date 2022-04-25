Bursa’da uçak evlerin arasına düştü: İki kişi öldü
Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. İlk belirlemelere göre uçaktaki öğretmen pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti.
YBS Havacılık’a ait TC-UPT tescilli tek motorlu Tecnam P2002 JF tipi uçak, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.
Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi.
İlk bilgilere göre uçağın kalkış sırasında, muhtemelen yakıt nedeniyle güç kaybı yaşadığı ve tutunamadığı ihtimali üzerinde duruluyor.
İlk belirlemelere göre öğretmen pilot Furkan Otkum ve ile öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Sivil eğitim uçağı düştü. Teknik sebeplerden dolayı düştüğünü düşünüyoruz. İki pilot hayatını kaybetti. Yaralı yok. 2 evde ve 2 araçta hasar oluştu” dedi.