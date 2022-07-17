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Büyükçekmece’de anız yangını

İstanbul Büyükçekmece'de çiftlik bahçesinde başlayan yangın 50 dönümlük tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri ayçiçek tarlasına sıçramadan söndürdü.

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Büyükçekmece’de anız yangını

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi’ndeki bir çiftliğin bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çiftlik dışındaki tarım arazisine sıçradı. Yaklaşık 50 dönüm alanda yanan anızlar nedeniyle, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AYÇİÇEK TARLALARINA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Üç farklı bölgeden yangına müdahale eden ekipler, alevleri, ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürdü.

İtfaiye ekipleri rüzgârın etkisiyle yangının yeniden çıkmaması için uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken, çiftlik içindeki binaların alevlerden etkilenmediği öğrenildi. DHA

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