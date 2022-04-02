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Büyükdere Caddesi’nde tehlike: Yol trafiğe kapatıldı

Şişli Büyükdere Caddesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı yol trafiğe kapatıldı.

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Büyükdere Caddesi’nde tehlike: Yol trafiğe kapatıldı

Daha önce trafik kazasında hasar alan, yön tabelalarının asılı olduğu direk kuvvetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi.

Rüzgarla sallanan direğin devrilme tehlikesi nedeniyle Büyükdere Caddesi, Maslak yönüne trafiğe kapatıldı.

Yolda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekipleri gelerek vinçle direğe müdahalede bulundu. (DHA)
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