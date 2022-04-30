CHP Covid-19 Danışma Kurulu’ndan Sağlık Bakanlığı verilerine tepki

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın 29 Nisan'da 1.924 yeni vaka ve 8.302 iyileşen vaka bildirmesinin ardından gelinen noktada, dünya üzerinde aktif vaka sayısı eksi olan ilk ve tek ülke olunduğunu; bunun bilimsel olarak mümkün olmadığını ve bakanlıktan acilen bir açıklama beklendiğini bildirdi.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre hesaplanan – 4.476 aktif vaka sayısının epidemiyoloji bilimine aykırı olduğu vurgusu yapılan CHP Covid-19 Danışma Kurulu açıklamasında, “Pandeminin başından beri verilerin şeffaf bir şekilde açıklanmadığını defalarca söyledik, kanıtları ile ortaya koyduk. 29 Nisan'da ortaya çıkan negatif aktif vaka durumu İktidarın, Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun bilimsellikten uzak tutumunun yeni bir kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

“DÜNYAYA REZİL OLDUK”

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, ”29 Nisan'da Covid-19 nedeniyle toplam iyileşen ve ölenlerin toplamı, toplam doğrulanmış vakalardan 4 bin 776 kişi daha fazla çıktı. Yani Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sürecince gerçek rakamları gizlediği, gerçek olmayan sayılar açıkladığı bu şekilde de kanıtlandı. Sağlık Bakanlığı'na göre Covid-19 vakası olmayan ama iyileşen var! Bunun derhal açıklanmasını bekliyoruz!” ifadelerine yer verdi.

“POPÜLİST ZİHNİYETİN SONUCU”

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

*Verilerle oynandığı için ortaya böyle bir durum çıkmıştır. Negatif aktif vaka sayısı, Bakanlığın şeffaflıktan uzak, bilime aykırı, pandemiyi değil algıyı yönetmenin ve popülist zihniyetin sonucudur.

*Sağlık Bakanlığı'nın ülkemizi dünyaya rezil eden, bilime, epidemiyolojiye, matematiğe aykırı bu durumu açıklamak zorunda olduğunu açık bir şekilde beyan ediyoruz.

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