CHP, Macaristan’dan bu dersi çıkardıI!

“Budapeşte’nin başarılı başkanı yerine bir ilçe belediye başkanını aday göstermesi muhalefetin seçimi kaybetmesinde etkili oldu...”

Başak KAYA

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CHP, Macaristan'da 6 muhalefet partisine karşı seçimleri kazanan ve 12 yıldır iktidarda olan Başbakan Victor Orban'ı ve Macaristan seçimlerini analiz etti. Orban'ın 12 yılda milli geliri arttırıp enflasyonu düşürme başarısı ile seçimleri yeniden kazandığı değerlendirildi. Muhalefetin güçlü isim Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony yerine, ilçe belediye başkanı Peter Markizay'ı tercih etmesinin de seçimi kaybetmesinde etkili olduğu vurgulandı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK'ya sunulan raporda “Orban iktidara geldiğinden bu yana Macaristan'daki ekonomik tabloda iyileşme sağladı. 2012-2021 arasında milli gelir 128 milyar dolardan 181 milyar dolara çıktı. Türkiye'de ise aynı dönemde 878 milyar dolardan 803 milyar dolara düştü. İşsizlik yüzde 10'dan yüzde 4'e indi. Türkiye'de ise yüzde 8'den 12'ye çıktı” denildi.

FATURALARA DESTEK SAĞLADI

İki ülke arasında yapılan değerlendirmede şu görüşlere de yer verildi: “Orban temel gıda maddelerinin fiyatlarını sabitledi, ailelere vergi iadesi yaptı, emeklilere birer maaş ikramiye ödedi, elektrik ve doğalgaz faturalarına nakdi destek, kırsal kesime parasal hibe sağladı. Türkiye'de ise 2018'de geçilen yönetim sisteminden bu yana giderek ağırlaşan bir ekonomik kriz var. Macaristan-Türkiye arasında kurulmaya çalışılan benzerlikler gerçeklerle örtüşmemektedir.”