CHP’den 81 ilde ‘Canan Kaftancıoğlu’ açıklaması

CHP il örgütleri, Türkiye'nin 81 ilinde Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karara ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere, kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşıyor. Bu hazımsızlığın, yerel seçimlerden sonra, iktidarını kaybedeceği korkusuna dönüştüğünü görüyoruz, yaşıyoruz. Ancak korkunun ecele çaresi yok" denildi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP il örgütleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis ve siyaset yasağını Türkiye’nin 81 ilinde protesto etti.

Yargıtay tarafından verilen onama kararının aynı zamanda Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel Anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtı olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

– Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere, kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşıyor. Bu hazımsızlığın, yerel seçimlerden sonra, iktidarını kaybedeceği korkusuna dönüştüğünü görüyoruz, yaşıyoruz. Saray rejimi, iktidarını kaybedeceği korkusuyla toplumun her kesimindeki despotik baskılarını giderek artırıyor. Ancak korkunun ecele çaresi yok.

– Ekonomiden dış politikaya, her alanda ülkemizi ekonomik ve siyasi uçuruma sürükleyen, halkla dalga geçen, gündelik popülist politikalarla varlığını çaresizce sürdürmeye çalışan Saray rejiminin iktidarını kaybetme korkusu, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ve siyaset yapma yasağı ile vücut buldu. O nedenle yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda, 2019 yılındaki Ağır Ceza Mahkemesi kararına nasıl şaşırmadıysak, Yargıtay kararına da şaşırmadık.

“BİZİM DAVAMIZ DEMOKRASİ DAVASI”

– Ülkemizde hukuk vesayet altındadır. Adalet yok edilmiş, anayasa rafa kaldırılmıştır. İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar da, hukuk ve adalete göre değil, Sarayın vesayetçi rejiminin diliyle yazılmıştır. Bu karar, hukuksuz bir karardır. Millet adına verilmeyen bu karar, vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz olacaktır. Bu hukuksuzluğun muhatabı sadece Canan Kaftancıoğlu değil, tüm Türkiye'dir.

– Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kökeni Kuvayı Milliye'ye dayanan büyük bir davanın evlatlarıyız. Bizim davamız demokrasi davasıdır; bizim davamız hak, hukuk ve adalet davasıdır; bizim davamız açlığa, yoksulluğa, haksızlığa karşı olanların davasıdır. Bu nedenle mücadelemiz bu ülkeyi aydınlığa çıkarma mücadelesidir. Mücadelemiz haktan, hukuktan, adaletten yana olanların mücadelesidir.

– Biz onlar gibi ‘mağdur edebiyatı’ yapmayacağız, mağrur duruşumuzu, onurlu duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında durduğumuz gibi, bunun karşısında da dimdik duracağız. Bizler, Canan Kaftancıoğlu'nun yol arkadaşları olarak hukuksuz tüm kararları tanımadığımız gibi bu kararı da tanımayacağız.”

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe 21 Mayıs'ta İstanbul'dan Maltepe'den, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 günlük tarihi hak, hukuk, adalet yürüyüşünü noktaladığı meydandan hep birlikte tek yürek tek ses olarak ‘dur’ denileceğinin belirtildiği açıklama şöyle sona erdi:

– İstanbul'dan yükselen güçlü sesimizle ucube Saray rejiminin ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim anlayışına ‘dur’ diyeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi, hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek! Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Canan Türkiye'dir.

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