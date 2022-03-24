CHP’den Bodrum Belediyesi açıklaması: Evrak istemek için polis baskını yaptırmak gözdağı verme çabasıdır

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bodrum Belediyesi’ne yönelik soruşturma sürecine ilişkin olarak, “Belediyemizden istenmesi halinde savcılığa ve emniyete sunulabilecek evraklar için 50’ye yakın polisle baskın yaptırmak gözdağı ve itibarsızlaştırma çabasıdır” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen Torun, “Bizde senin korkutma çabalarına boyun eğecek belediye başkanı yoktur. Ne yaparsanız yapın hiçbir belediyemizi milletimizin gözünden ve gönlünden düşüremeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“ALGI OPERASYONLARININ YENİ HALKASI”

“Bodrum Belediyemize yönelik olarak dün akşam saatlerinde başlatılan inceleme ve soruşturma süreci, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı yürütülen hukuksuz girişimlerin ve algı operasyonlarının yeni bir halkasıdır.

Belediyede görev yeri değiştirilen bir personelin sosyal medyadaki iddiaları üzerine başlatılan savcılık soruşturması kapsamında, belediyemizden istenilen bilgi ve belgeler şeffaflıkla emniyet personeline teslim edilmiştir. Kaldı ki belediyemiz söz konusu iddialarla ilgili kendi içinde bir soruşturma süreci de başlatmıştır ve süreç devam etmektedir.”

“BASKIN YAPTIRMAK GÖZDAĞI ÇABASI”

“Hal böyleyken, belediyemizden istenmesi halinde savcılığa ve emniyete sunulabilecek evraklar için 50'ye yakın polisle baskın yaptırmak, açık bir gözdağı verme ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.”

BAKAN SOYLU'YA TEPKİ

“İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu şunu bilmelidir: Bizde senin korkutma çabalarına boyun eğecek belediye başkanı yoktur. Ne yaparsanız yapın, hangi hukuksuz girişimden medet umarsanız umun, Bodrum Belediyemizi de diğer hiçbir belediyemizi de milletimizin gözünden ve gönlünden düşüremeyeceksiniz.”

NE OLMUŞTU?

Bodrum Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'ne dün akşam saatlerinde gelen 8 araçtaki 48 polisten oluşan ekip binaya girerek dosya ve bilgisayarları incelemeye almış, toplanan bilgi ve belgeler ile dijital materyaller, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü.

İlginizi Çekebilir Bodrum Belediyesi'ne operasyon