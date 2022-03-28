CHP’den Hasan Polatkan Havalimanı hamlesi

Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı’ndan yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketlerinin 1 Nisan itibariyle uçuşlarını Kütahya Zafer Havaalanı’ndan yapacaklarını duyurması tepkilere neden olurken, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü karardan dönülmesi için harekete geçti.

Kemal ATLAN

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Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve yolcu uçmadığı için devletin işletmecisine her yıl milyonlarca Euro yolcu garantisi ödediği Kütahya Zafer Havalimanı'na trafiği artırmak için Ulaştırma Bakanlığı'nca havayolu şirketlerine yapılan baskının ardından şirketler uçuşlarını Zafer Havalimanı'ndan yapmaya başlayacaklarını duyurması Eskişehir’de tepki ile karşılanırken, CHP’li Eskişehir milletvekilleri ise havalimanının kapanmaması için harekete geçti.

ESKİŞEHİR, HAVAALANI İÇİN AYAKTA!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü geçtiğimiz Şubat ayında, havayolu şirketlerine gönderdiği yazı ile Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı'nı kullanmaları yönünde talimat vermişti.

Hasan Polatkan Havalimanı'na uçuş yapan havayolu şirketlerine ‘Uçuşlarını Eskişehir yerine Zafer Havalimanı’na kaydırmaları’ yönünde baskılar yapılmasına Eskişehir'de siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve havayolunu kullanan 300 bin gurbetçiyi temsil eden dernekler tepki gösterirken, havayolu şirketlerinin Zafer Havalimanı'ndan uçuşlara başlayacağını duyurması Eskişehir'i ayağa kaldırdı.

VALİ AYYILDIZ İLE GÖRÜŞTÜLER

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret eden ve karardan dönülmesi çağrısında bulunan Çakırözer ve Süllü, alınan kararın en çok Eskişehir'i, Eskişehir halkını etkileyeceğini söyledi.

Eskişehir'deki iktidar vekillerine bu yanlış karardan dönülmesi için çağrıda bulunan CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaretinde, Hasan Polatkan Havalimanı'nın yolcu trafiğine kapatılmaması için destek istedi. Çakırözer, “Çok geç olmadan bu yanlıştan dönülmesi için birlikte hareket edelim. Artık kaybeden Eskişehir'imiz olmasın” dedi.

ESKİŞEHİR'İN KAYBETMESİNİ BİRLİKTE ÖNLEYELİM

Çakırözer ve Süllü, Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve (EOSB) Sanayi Odası Bölge Başkanı Nadir Küpeli ile de görüşerek, destek istedi.

Çakırözer ve Süllü, “Çok geç olmadan birlikte hareket ederek şehrin kaybetmesini engelleyelim” dedi. Alınan bu yanlış karardan dönülmemesi durumunda kaybedenin tüm Eskişehir olacağını belirten CHP Milletvekilleri Çakırözer ve Süllü gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından şu çağrıyı yaptı:

*Yolcu ve hava yolu firmalarının istemediği, bu girişime derhal dur denilmelidir. Hasan Polatkan Havaalanı Türkiye’de tek ‘Üniversite Havalimanı' olarak Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda ile umre seferleri olmak üzere, yılda 100 bin yolcuya hizmet vermektedir.

*Kütahya'da plansız bir şekilde, uçuş garantisi ile yapılan ve devlet bütçesine büyük yük getiren Zafer Hava Limanı'nın açığını kapatmak üzere alınan bu kararın bedelini Eskişehirlilere ödetilmesi kabul edilemez.

*Konu ile ilgili şehrimizin değerli isimleriyle, kuruluşlarıyla görüşmelerimizi, fikir alışverişlerimizi yapıyoruz, diğer yandan zaman daralıyor. Süreci en etkin şekilde kullanarak bu kararın geri alınmasını sağlayacak girişimleri hep birlikte başlatmalıyız.

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