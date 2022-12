CHP’den Soylu’ya: Kabine’de fırça yemişsin…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB’ye terör soruşturması başlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu istifaya çağırarak “Kabine toplantısında fırçayı yemişsin. O bakanlık koltuğundan kalksan sana selam bile vermeyeceklerini biliyorsun. Onun için şimdi çıkmış, altından yalan koltuğu kurtarmak için bize saldırıyorsun. Boşuna uğraşma buradan sana ekmek çıkmaz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Torun “Yalan bitmeden doğruyu konuşamayan bir İçişleri Bakanı ile karşı karşıyayız. Uymadığı Anayasa'yı eline almış bize gösteriyor. Güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini kendine siper etmeye çalışıyor. Polisimizin, askerimizin arkasına saklanıp, kendi suçlarını bastırmaya çalışıyor” dedi.

“SORUMLUSU İÇİŞLERİ BAKANLIĞIDIR”

Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir kişinin terörist ya da suçlu olup olmadığını tespit edecek makamın İçişleri Bakanlığı olduğuna dikkat çeken Torun “Eğer bir suçlu, bir terörist, yıllarca elini kolunu sallayıp dolaşıyorsa bunun sorumlusu İçişleri Bakanlığı'dır. Belediyelerin emniyeti de istihbaratı da yoktur. Süleyman Soylu bugün eğer söylediklerinin binde biri bile doğruysa, kendi görevini yapamadığını itiraf etmiştir” diye konuştu.

“KOLTUK AKLINI YİTİRMİŞ BİRİNE EMANET”

Torun şöyle devam etti:

*Adli sicil kayıtlarını veren Adalet Bakanlığıdır. Güvenlik soruşturmalarını yürüten İçişleri Bakanlığı'dır. Bir tespit varsa, bulursunuz gereğini yaparsınız. Eğer belediye çalışanları ile ilgili somut bir suç varsa bunu belediyeye bildirirsiniz. Belediye gereğini yapmazsa o zaman konuşursunuz.

*Ama belediyemize bilgi vermeden tuzak kurmaya çalışmak, basın toplantısında dedikodu yapmak aymazlıktır, utanmazlıktır. Devletin İçişleri Bakanlığı koltuğu aklını yitirmiş, psikolojisi bozulmuş birine emanettir.

*‘Biz hiç ikiyüzlü olmadık' diyor. İstanbul ve Ankara'da önceki dönemlere ait milyarlarca liralık yoksuzluk dosyalarını sümen altı eden sen değil misin? Sen bırak iki yüzlüyü, yüz değiştirmekten yüzü kalmamış bir bakansın. Sen utanma duygusunu kaybetmiş bir bakansın.

“NE YÜZLE KONUŞUYORSUN?”

*1668 terörist var diyorsun. Daha geçen yıl 557 terörist diyordun. ‘İspat edemezsen namertsin' dedik, hiçbirini ispat edemedin. Şimdi çıkıp ne yüzle konuşuyorsun? Bin 668 terörist varsa yıllardır neden bu kişiler hakkında işlem yapmadınız? Bunlar bir günde mi terörist oldu?

*241 çalışanın önceki yönetimler tarafından işe alındığını kendin söylüyorsun. Niye bunlar için daha önce harekete geçmedin? Niye önceki yöneticiler hakkında işlem yapmıyorsun? Kumpas soruşturmaları açacaksın. Belediyemiz sizden bilgi isteyecek, vermeyeceksin.

“KABİNE’DE FIRÇA YEMİŞSİN”

*FETÖ taktikleriyle tuzak kurmaya çalışacaksın. Sonra çıkıp belediyemizi suçlayacaksın, yok öyle yağma. İnsanları ikinci derece yakınları üzerinden terörle iltisaklı ilan ediyorsun. Sen önce dön bir bak; Hollanda Büyükelçin kim, onun kardeşi nerede? Senin bakan yardımcının kardeşinin FETÖ'den arandığı ortaya çıkmış, sen hala insanları terörist ilan ediyorsun.

*Kabine toplantısında fırçayı yemişsin. O bakanlık koltuğundan kalksan sana selam bile vermeyeceklerini biliyorsun. Onun için şimdi çıkmış, altından yalan koltuğu kurtarmak için bize saldırıyorsun. Boşuna uğraşma buradan sana ekmek çıkmaz. Sen bu yalanlarınla kimseyi kandıramazsın. Suçluluk psikolojisi içindesin ve çırpınıyorsun. Kendini Saray'a ispat etmeye çalışırken, her yaptığınla rezil oluyorsun.

İSTİFAYA ÇAĞIRDI

*Sana çağrıda bulunuyorum; eğer onurun şerefin varsa o koltuğu terk et. O onurlu koltuğa yakışmıyorsun. Her gün seni her yerden istifa etmeye davet edeceğiz. Çünkü sen gerçekten bu ülkede bir iç güvenlik sorunusun. Ve bu ülkenin huzurunu bozan bir insansın.

