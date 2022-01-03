CHP’den Tanju Özcan ve Alim Karaca kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi.

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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü bir kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir vatandaş ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

CHP YDK, bugün Genel Merkez’de toplandı. Toplantıda, Özcan ve Karaca’nın dosyaları da görüşüldü. Toplantıda, Özcan ile Karaca hakkında uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı.

CHP’den yapılan bilgilendirmede, “Yüksek Disiplin Kurulunun 03.01.2022 tarihli toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında ‘uyarma cezası’ verilmiştir” denildi.