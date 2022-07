CHP’li Altay: EYT’yi ekimde bekliyoruz

KYK'da faizlerin silinmesi kararını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin bununla ilgili 19 kanun teklifi verdiğini hatırlatarak, "Ben önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, sonra da Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. Şimdi sırada EYT olduğuna dikkati çeken Altay, "EYT'yi ekimde bekliyoruz. El birliğiyle yapalım, yine sizin olsun, siz yapmış olun ama bunun çıkması şart" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“BEYLERİ BİR TELAŞ ALDI…”

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarında faizlerin silinmesi kararını değerlendiren Altay, “Bu KYK kararını vermeden hemen önce ve esnasında ve sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konuda bir polemik yaptığını söylemek, en hafif deyimle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen kanun tekliflerinden habersiz olmak demektir. Bakın değerli arkadaşlar; 2018-2022, 19 kanun teklifimiz var. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri 2018’den beri KYK mağdurları için feryat ediyor. Ve en son Sayın Genel Başkanımızın gençlere seslenip: “KYK borçlarınızı ödemeyin kardeşim faizlerini sileceğim. Geliyoruz ve geldiğimizin haftasında faizleri sileceğiz” açıklamasından sonra beyleri bir telaş aldı ve apar topar faizleri silme kararını kamuoyuyla paylaştılar” dedi.

CHP 19 KANUN TEKLİFİ VERMİŞ

CHP liderine, “Yapılacak düzenlemeden haberi vardı bu çağrıyı yaptı” eleştirileri yöneltilmesine karşılık Altay, CHP’nın KYK faizlerinin silinmesiyle ilgili 19 kanun teklifi verdiğini açıkladı.

EYT DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ TARİH BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Altay, “Ben önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, sonra da Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Her şeye rağmen neticede icranın başında kendisi. Ama bu şekilde yaklaşık 3,5 milyon gencimizin kabusu kısmen de olsa sona erdi. Bunun için teşekkür ediyoruz. Ama bunların çelişkileri bitmiyor. Şimdi EYT’yi gündeme getirecekler, “biz yapacaktık da CHP onun için ekim ayından itibaren Meclis’te EYT’yi çok gündeme getirdi” falan demeyin. Her gün getireceğiz, EYT’yi her gün konuşacağız. Yok öyle ocak, şubat, yok…. EYT’yi ekimde bekliyoruz. El birliğiyle yapalım, yine sizin olsun, siz yapmış olun ama bunun çıkması şart” diye konuştu.

