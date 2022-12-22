CHP’li Başarır: Hırsız bile soyduğu eve tekrar girmez

Katarlıların da işlettiği 18 limanın kiralanma sürecini 49 yıla uzatan kanun teklifi TBMM gündeminde... CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, iktidara sert tepki gösterdi.

Deniz AYHAN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, aralarında Katarlıların da işlettiği 18 limanın kiralanma sürecini 49 yıla uzatan kanun teklifi için “Hırsız bile soyduğu eve tekrar girmez” dedi.

Ali Mahir Başarır, “Limanları bir tur peşkeş çektiniz. AYM iptal etti, şimdi 2.tur için istiyorsunuz. Bu dünya bitti, öbür dünyaya giderken de Katar'ı zengin etmeyi düşünüyorsunuz” dedi.

Başarır, Anayasa Mahkemesi “Rekabet yoksa, birçok şirket bu ihaleye giremiyorsa, ihale yapmıyorsanız 85 milyon zarara uğrar” kararını verdiğini belirterek, şunları söyledi:

Mersin Limanı'nı 2007'de 36 yıl süreyle AKFEN-PSA'ya 755 milyon dolara verildi. Bu şirket kısa bir süre sonra hissesinin yüzde 40'ını Avustralyalı bir fon şirketine 869 milyon dolara sattı. Burası 2 milyar dolar ediyordu. Yazık değil mi? Burada tüyü bitmemiş yetimin, 85 milyonun hakkı var.

KATAR FUTBOLCUYA 1 MİLYAR DOLAR VERİYOR

– 2004'te TEKEL’in içki bölümünü 292 milyon dolara özelleştirdiniz ve şirket yüzde 90 hissesini Amerikalı bir şirkete 810 milyon dolara sattı. Telekom'u bir dolandırıcıya kasasında 2 milyar dolarla 6.5 milyar dolara verdiniz ama Telekom'un değeri 50 milyar doların üzerindeydi.

AYM SİZİN OYUNCAĞINIZ MI?

– Tank Palet Fabrikası'nı Katar'a 50 milyon dolara verdiniz. Katar bir futbolcuya 1 milyar dolar veriyor. AYM bu maddeyi iptal etmiş, Erdoğan, anayasaya bağlı kalacağına dair yemin etmiş. Bu yasayı imzalarken yüzü kızarmaz mı? Anayasa Mahkemesi'nin hiçbir önemi yok? Yazıklar olsun, hukuku, kanunları, anayasayı, AYM'yi bir kenara bıraktınız. Anayasa Mahkemesi sizin oyuncağınız mı?