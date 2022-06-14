Çan Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz'ü, hakkında rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırdığını duyurdu.

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Belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiaları üzerine Çan Belediye Başkanı Bülent Öz hakkında Mülkiye Teftiş Kurulunca inceleme yapılarak Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

EV KİRASI, MOBİLYA PARSI, ÇOCUKLARININ OKUL TAKSİDİ…

Soruşturma çerçevesinde, Başkan Öz’ün, akrabası olan Ö.E.’ye belediyeden alacaklarının tahsili karşılığında ikamet ettiği evin kira, internet faturası ve mobilya bedellerini ödettirdiği ve bir şirketten ihaleler karşılığında daire aldığı belirlendi.

Ayrıca Bülent Öz’ün çocuklarının eğitim masraflarının belediyeden taahhüt işi alan başka bir yüklenici tarafından karşılandığı, bir danışmanlık firmasına ödenecek ücretin bir kısmını Öz’ün aldığı tespit edildi.

KURUL GÖREVDEN ALINMASINI TALEP ETTİ, BAKANLIK ALDI

Mülkiye Teftiş Kurulu ise tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi ve yapılacak ön inceleme ve soruşturmanın selameti için Öz’ün geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.

Bunun üzerine, yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve 1 Haziran’da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Öz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasanın 127’nci maddesi ile Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi çerçevesinde alındığı öğrenildi. (İHA)

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