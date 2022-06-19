CHP’li Çetin Arık: 25 yıllık kadın doğum uzmanıyım, AKP kadar etkili doğum kontrol yöntemi görmedim

Türkiye’deki doğurganlık düşüklüğü ve sığınmacıların yüksek doğurganlığının araştırılması önergesi veren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, iktidarın ‘nesilleri kurutan’ bir özelliği olduğunu söyledi: Ben yirmi beş yıllık kadın doğum uzmanıyım, AKP kadar etkili bir doğum kontrol yöntemi görmedim. Vatandaş stres, sıkıntı içerisinde yani nasıl çocuk yapsın?

Veli TOPRAK

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Türkiye'deki doğurganlık düşüklüğü ve sığınmacıların yüksek doğurganlığının araştırılması önergesi Meclis'te reddedildi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 2001'de doğurganlık oranının 2.8 iken 2021'de bu oranın 1.7'ye düştüğünü söyledi.

Bu oranın Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesi olduğunu kaydeden Arık, “Nüfusumuzun yenilenebilmesi için ise kritik eşik 2,10. Bugün, kritik eşiğin altına 1,7’ye düşürdü bu iktidar. Bu ne demek? Ülkemizde torunlardan daha çok dedeleri göreceğiz demek, ülkemizde artık genç nüfusumuzla övünemeyeceğiz demek, neslimizin devamlılığı tehlikeye giriyor demek” dedi.

İKTİDAR NESLİMİZİ KURUTTU

Gençlerin işsizlik ve umutsuzluktan evlenmediklerini anlatan Arık, şöyle konuştu:

– Evlenseler dahi çocuk sahibi olmaya korkuyorlar. Bakınız, 1 kutu bebek mamasının fiyatı 154 lira, 1 paket çocuk bezinin fiyatı 234 lira. Marketler bebek mamasına çalınmasın diye hırsız kilidi takmış bugün; aslında bu hırsız kilidini bu ülkenin hazinesine takmak lazım da… Bu iktidar döneminde kısırlık yüzde 100 artmış. Yani bugün benim ülkemde 2,6 milyon kişi istese dahi çocuk sahibi olamıyor.

– Siz iktidara gelene kadar doğum oranı 2,8, sizden sonra bu oran 1,7’ye düşmüş. Şimdi ben soruyorum bu aziz millete: Neslimizi kurutan kim? Bu ülkeye ihanet eden kim? Neslimizi kurutan da, bu ülkeye ihanet eden de işte bu iktidarın ta kendisi.”

ADAM BAŞINI YASTIĞA KOYDUĞU AN…

Arık, sözlerini şöyle tamamladı: “Bakın, ben yirmi beş yıllık kadın doğum uzmanıyım, ben bu işin uzmanıyım, ben AKP kadar etkili bir doğum kontrol yöntemi görmedim, gerçekten görmedim. Çünkü vatandaş stres, sıkıntı içerisinde yani nasıl çocuk yapsın? Adam akşam başını yastığa koyduğunda sabah ev kirasını nasıl ödeyeceğini; doğal gaz, elektrik, su faturasının altından nasıl kalkacağını, traktörüne nasıl mazot koyacağını, tarlasına nasıl gübre atacağını düşünüyor.”

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