CHP’li eski vekile Erdoğan’a hakaretten hapis cezası

Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan yargılandığı Bursa 2. Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

“HAKLININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Mehmet Tüm, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir’deki duruşmada beraat etmeme rağmen bugünkü davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldım. Hukuki değil, keyfi verilen siyasi kararlar bizi mücadelemizden alıkoyamaz. Daha kararlı bir şekilde güçlünün değil haklının yanında olmaya devam edeceğim. Yanımda olan herkese teşekkür ederim” dedi.

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanlığı'ndan 'araç sayısı ve akaryakıt gideri' sorusuna ilginç yanıt