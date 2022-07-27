CHP’li Özel: Anayasa’da madenler devletindir yazıyor ama yandaşlara peşkeş çekiliyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa’nın Soma ilçesinde bir kısmı özelleştirilen Eynez Maden Ocağıyla ilgili madencilerin başlattığı eylemi Meclis gündemine taşıdı. Mecliste yaptığı basın açıklamasında CHP’li Özel, madenlerin Anayasa’ya göre devletin olduğunu belirtti.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linyit İşletmeleri bünyesindeki Eynez Maden Ocağının bir bölümünün özelleştirmesine karşı maden işçilerinin geçtiğimiz günlerde başlattığı eylem devam ederken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyu Meclis gündemine taşıdı.

“ANAYASAYA GÖRE MADENLER DEVLETİNDİR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel mecliste yaptığı basın toplantısında, madenlerin Anayasa'ya göre devlette ait olduğunu ve partisinin iktidarı döneminde bu tür madenlerin özelleştirilmesine asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

CHP'li Özel basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Soma'da Ege Linyit İşletmelerine ait Eynez açık ocağını Yeni Anadolu şirketine devrediyorlar ve özelleştiriyorlar. Anayasa'ya göre madenler devletindir. Ama bunlar rödövans, hizmet alım sözleşmesi diyorlar. Ya ne hizmeti. Adam bize ait olan kömürü gelip alıp gidiyor. Bunu hizmeti mi olur? Maden kalmıyor ki geriye. Madeni götürüyor. Gidip de madenin içinde çalışıp madenin gerisini bize bırakmıyor ki hizmet alımı yapasın.

Rödövans falan diye Anayasa'nın arkasından dolanıyorlar. Şimdi bir açık ocak içinde bunu yapıyor. Ellerinde sarı baretleriyle, analarının ak sütü gibi helal maaşlarıyla, alın terleriyle Somalı madenciler buna direniyorlar. Bizi özel sektörün elinde perişan etmeyin diyorlar. O yüzden yürüyüşe geçtiler. Kırkağaç ilçesinin Çamlık denen mesire yerinde durduruldular. Oysa ki bundan önce genel başkanları trafik kazasında hayatını kaybeden sendikamızın Bağımsız Maden İş'in Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci arkadaşlarının haklarını almak için yürüyüş yaptıkları aynı yerde durdurulmuştu.

Bu konuyla ilgili Bağımsız Maden İş mahkemeye gitmişti. Bağımsız Maden İş'e Anayasa mahkemesi ‘Şehirlerarası yolda yürüyebilirsiniz' kararını vermişti. Onu yasaklayan 1983'teki kanunu iptal etmişti. Bağımsız Maden İş'in açtığı yoldan madencilerimiz yürümek istiyor. Ancak durdular orada. Biz onların talebinin arkasındayız. Genel başkanımız söyledi; ‘Koyun çayı geliyorum. Bir ağacın altında içeriz' dedi. Genel başkanımız gidecek ve o çayı içecek. Onların taleplerini gündemde tutacağız.

Madenin özelleştirilmesine hep beraber direneceğiz. CHP iktidarında bu tip özelleştirmeleri yapmayacağız. Yapılmış olanları durduracağız. Anayasaya aykırı maden özelleştirmelerinin tamamının karşısındayız. Sayın Deniz Baykal 1970'lerin sonunda madenleri devletleştirdi. Anayasa'da devletin ve milletin olduğu yazıyor. Ama yandaşlara peşkeş çekiliyor. Bu düzene ‘Dur' diyeceğiz.”

AÇIKLAMASINDA MADEN İŞ'E YÜKLENDİ

Somalı madencilerin özelleştirme karşı eylemleriyle ilgili açıklamasının son kısmında Türkiye Maden İş Sendikası'na yüklenen CHP'li Özel şöyle konuştu:

“Bu madencilerin hep yanlarında olan Bağımsız Maden İş vardı. Bu sefer madenciler yürürken madencilerin örgütlü oldukları Maden İş Sendikası görülüyor. Burada şu şerhi düşmek gerekir. 301 hayatını kaybeden şehidimiz Maden İş mensubuydular. Ama o 301 şehidin mahkemelerine Maden İş yöneticileri adım atmadı. O kazanın olduğu şirket ve o şirkette örgütlü sendikanın başkanı 6 bin madencinin hışımla sendikaya yürümesi sonucunda maden kazasından günler sonra istifa etmişti.

Döndüler dolaştılar şimdi Maden İş'in genel sekreteri oldu. Çıkmış şimdi burada sendikacılık oynuyorlar. Özel madenlerde işçilerin emeği sömürülürken susanlar, Soma'da 301 maden işçimizi sermaye, siyaset, sendika üçgeni yutmuşken, Soma komisyonun bütün raporlarında sendikanın üzerine düşen eğitim, denetim işlerini yapmadığı, gelen denetçileri bile ayıp oyaladığı, sorumluluklarını yerine getirmediği sabitken, o duruşma salonuna gelemeyen ve giremeyen ama patronların istediği pusulaları madenden çıkan işçilerin eline kapalı zarfla tutuşturup kendilerini yeniden seçtiren bir sendika şimdi patron değil de patron devlet olunca sendikacılık oynamaya karar vermiş.

Bu yaptıkları mücadelenin bu kısmında ‘Peki' diyoruz. Biz bu sendikanın tüm mensuplarını kardeşimiz bilip sarılıyoruz. Ama bu sendikanın Soma faciası öncesinde, devamında, yargılama sürecinde ve bu güne kadar özel madenlerdeki sarı sendikacılığında unutmuyoruz. O işçilerinin evlatlarının ve kendilerinin alın terinin yüzü suyu hürmetine sonuna kadar sahip çıkarız. Ama bu sendika sendikacıymış gibi yapmasın. En kısa zaman işçilerimizin çayını içmeye, seslerini duyurmaya genel başkanımız ile birlikte Soma'ya da gideceğiz. Bu mücadeleyi de hep birlikte vereceğiz.”

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