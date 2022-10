CHP’li Sümer: Kamyonet kasasında ülkeye soktukları yabancılara ev arıyorlar

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer Adana’da vatandaşların E–Devlet üzerinden yaptıkları sorgulamada kendileri ile alakaları olmayan kişiler ile aynı evde yaşıyormuş gibi gözükmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Sümer, "Kamyonet kasasında ülkeye soktukları yabancılara ev arıyorlar" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer “Adana'da vatandaşların E – Devlet üzerinden yaptıkları sorgulamada kendileri ile alakaları olmayan kişiler ile aynı evde yaşıyormuş gibi gözükmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Orhan Sümer, “Özellikle sınır illerimizde ve Adana'da bir çok aile E- Devlet üzerinden ikametgah almak istediğinde, kendi evinde başkalarının da yaşıyormuş gibi olduğunu tespit etti. Sadece bir kişinin başına gelen münferit bir olay da değil ne yazık ki. Sınırlarımızı elini kolunu sallaya sallaya geçen kişileri her gün televizyonlarda, videolarda görüyoruz. Bu kişilere ne olacağı ile ilgili ise aşağı yukarı her kesimin bir fikri var. Şimdi vatandaşlarımız tedirginlik içerisindeler. Kendi evlerinde resmi kayıtlara göre hiç tanımadıkları onlarca insan ikamet ediyor gözüküyor. Saray İktidarının tükenmişliği artık her yerde kendini gösteriyor” dedi.

“MİLLİ GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİ”

Orhan Sümer, “Artık iktidara olan güven tükendiği için millet kendi kendimi nasıl korur ve kollarım onun derdine düşmüş durumda. Aileniz ve eşinizle birlikte bir evde oturuyorsunuz, bir araştırıyorsunuz ki aynı evde sizinle hiç alakası olmayan on tane başka insan daha var. Bu kişiler nerden gelmiş belli değil. Yarın oy kullanacaklar, sağlık hizmeti alacaklar, eğitim hizmeti alacaklar. Ancak kimse bu kişilerin kim olduğunu hangi amaçla geldiğini bilmeyecek. Saray İktidarı artık Türkiye için milli güvenlik sorunu haline gelmiştir.” diye konuştu.

“KOŞA KOŞA ÜLKEYE GİRENLERE DUR DENİLMESİ LAZIM”

CHP Adana Milletvekili Sümer, “Bu ülkenin sınır güvenliği yok mu? Bu kadar kolay mı? Gelenlerin ne olduğu belli değil. Herhangi bir şehrimizin orta yerine kamyonet kasasından bırakılıp, dağılan yüzlerce yabancının olduğu görüntüler artık toplum psikolojisini bozuyor. Şiddet olaylarının ardındakiler, uyuşturucu satıcıları, derken inanılmaz örneklerle karşılaşıyoruz. Kamyonet kasasında ülkeye soktukları yabancılara ev arıyorlar. Türkiye olarak bir an önce sınır güvenliğinin alınması, kamyonet kasasından ya da koşa koşa ülkeye girenlere bir dur denilmesi gerekmektedir” dedi.

