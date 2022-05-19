CHP’li Sümer: Okullarda Türk öğrenciler azınlık olmaya başladı

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Başta Adana olmak üzere özellikle sınır illerinde yabancı uyruklu kişilerin çocuklarının ilk öğretim okullarında sayısının giderek artması ve yarattığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Sümer, “Mülteci politikası şehirlerimizdeki gerilimi tırmandırıyor” dedi

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CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Başta Adana olmak üzere özellikle sınır illerinde yabancı uyruklu kişilerin çocuklarının ilk öğretim okullarında sayısının giderek artması ve yarattığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Sümer, “Mülteci politikası şehirlerimizdeki gerilimi tırmandırıyor” dedi

Orhan Sümer, “Vatandaşlarımız tarafından yanlış mülteci politikası sonrasında yaşadıkları yerlerde yabancı uyruklu kişileri görmek her ne kadar olumsuz karşılansa da bu kişilere iktidar tarafından sağlanan ayrıcalıklar iyice can sıkar hale gelmiştir. Ekonomik anlamda zor bir dönemden geçen vatandaşlarımız kendilerine yapılmayan yardımların ve desteklerin yabancı uyruklu kişilere yapıldığını görünce huzursuzluk katlanarak çoğalmaktadır. Artık Adana'da Suriyeli olduğu bilinen kişiler ve gruplar ile vatandaş arasında en ufak bir gerilimde istenmeyen olayların yaşandığına şahit oluyoruz. İktidarın özellikle yabancı uyruklu kişilerin yoğun olduğu illerimizde acil önlem alması gerekiyor” diye konuştu.

“OKULLARDA ÖĞRENCİLERİMİZ AZINLIK OLMAYA BAŞLADI”

Sümer, “Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve Kilis gibi illerimizin bazı ilçelerinde artık nüfusun büyük bölümünü Suriye'den gelenler oluşturmaya başladı. Demografik yapının bozulduğunu daha önce defalarca dile getirdik ancak iktidar politikalarında ısrar etmeye devam etti. Eğitim sendikaları ve bağımsız kuruluşların yaptıkları araştırmalara göre adı geçen okullarımızda öğrenciler büyük entegrasyon sorunu yaşıyor. Suriyeli öğrenciler topluma ayak uyduramıyor. Aksine gelişme çağında olan öğrencilerimizin farklı davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Özellikle sınır şehirlerimizin okullarında Türk Öğrenciler azınlık olmaya başlamıştır. Bu durum domino etkisi yaratarak ne yazık ki yerleşim yerlerimizde gerginliklere neden oluyor.” İfadelerini kullandı.

SUÇ İŞLEME ORANI GİDEREK ARTIYOR

CHP'li Orhan Sümer, “Özellikle yabancı uyruklu kişilerin Adana'da yerleşik hale yaşamaya başlaması sonrasında ne yazık ki bir çok olumsuz durum yaşanmaya başladı. Adana, uyuşturucu suçlarında Türkiye 3'üncüsü,cezaevine giren hükümlü sayısında Türkiye 5'incisi, Suça sürüklenen çocuk sayısında Türkiye 12'incisi konumuna sürüklendiyse bunda göz ardı edilmeyecek şekilde yabancı uyruklu kişilerin entegrasyon sağlanmadan topluma karıştırılmak istenmesi ve yanlış politikalardır” dedi.

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