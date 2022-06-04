CHP’li vekil Kılıç’a ölüm tehditleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sürtük “açıklaması ile ilgili ilk suç duyurusunu yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, o günden beri hakaret ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Kılıç, “Sizden de ağababalarınızdan da korkmuyorum” dedi.

Gökmen ULU

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Eylemi'ne katılanlara “Sürtük” demesinin ve bir kez daha “Camide içki içildiği” iddiasının ardından çok sayıda yurttaş suç duyurusunda bulundu.

İlk suç duyurusunu yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukçu milletvekili Sevda Erdan Kılıç oldu. İzmir Milletvekili Kılıç, Ankara Adliyesi'ne giderek, Erdoğan'ın 1 Haziran 2022 günü TBMM'de, AKP grup toplantısında yaptığı konuşmaların suç niteliği taşıdığını iddia etti.

“CAMİDE İÇKİ İÇİLDİĞİNİ İDDASI SUÇ NİTELİĞİNDEDİR”

Kılıç, Gezi Hareketi esnasında eylem yaparken polis müdahalesi nedeni ile yaralanan ve biber gazından olumsuz etkilenen yurttaşların, Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'ne sığınmasına ilişkin olarak Erdoğan'ın iddiasına değindi. Erdoğan'ın, “Bu eşkıyalar, bu teröristler, evet, bira şişeleri ile bira kutuları ile adeta caminin içini pislemişti” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Kılıç, “Böyle bir iddia bugüne kadar hiçbir delil ile ispat edilmemiş, suç niteliğinde bir isnattır” dedi.

Kılıç, söz konusu caminin müezzini Fuat Yıldırım'ın emniyet müdürlüğündeki ifadesinde, “Ben din adamıyım, yalan söyleyemem. İçki içildiğini görseydim zaten müdahale ederdim ve içilseydi bunu söylerdim” sözlerine de atıfta bulundu.

“ÇÜRÜK VE SÜRTÜK İFADELERİ HAKARETTİR, HALKI AŞAĞILAMADIR”

Kılıç, dilekçesinde, Erdoğan'ın aynı konuşmanın devamında Gezi Eylemi'ne katılan vatandaşlar için dile getirdiği “Bunlar çürük, bunlar sürtük” sözlerine yer verdi.

Çürük ve sürtük kelimelerinin Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ndeki anlamlarını anlatan Kılıç, Erdoğan'ın halkı hakaret ederek aşağıladığını öne sürdü.

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK” İDDİASI

Erdoğan'ın ayrıca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçunu işlediğini iddia eden Kılıç, “Asılsız bir iddia üzerinden, halkın dini değerleri üzerinden gezi protestolarına katılmış olanları da bir kesime ait göstererek, arasında gerilim yaratacak, çatışma çıkaracak, birbiri aleyhine kin ve düşmanlığı teşvik edecek şekilde yapılan açıklama açıkça bu suçu oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN AKP GENEL BAŞKANI SIFATI İLE YARGILANMALI”

Erdoğan'ın söz konusu açıklamaları Cumhurbaşkanı sıfatı ile değil, AKP Genel Başkanı olarak yaptığına dikkat çeken Kılıç, bu hususun göz önüne alınarak yargılanmasını istedi.

Kılıç, “Dilekçemiz konusu suçlar şüphelinin Cumhurbaşkanlığı görevi ile ilgili olmayıp, AKP grup toplantısında gerçekleştirdiği de dikkate alınır ise AKP Genel Başkanı sıfatı ile yapılmış, Cumhurbaşkanlığı görevi ile ilgili olarak gerçekleşmemiştir” dedi ve Yüce Divan'da değil, genel mahkemelerde yargılanması gerektiğini savundu.

“HUKUKUN GEREĞİNİ YAPMAYAN HAKİMLER SUÇA ORTAK OLURLAR”

Kılıç, Erdoğan hakkındaki suç duyurusunun ardından yaptığı açıklamada, “Milletimizin birlik ve bütünlüğünü temsil etmesi gereken Cumhurbaşkanı bir kez daha bu ülkenin en büyük sorununun kendisi olacağını göstermiştir” diye konuştu. Kılıç, “Dün Gezi yargılanırken AKP'nin kayığına binen savcı ve hakimler, bugün halka küfürler eden, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını işleyen taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hukukun gerekliliklerini yerine getirmezse vatandaşların gözünde aynı suçları işlemiş olurlar” dedi.

“ÖLÜM TEHDİTLERİNDEN KORKMUYORUM”

Sevda Erdan Kılıç, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından çok sayıda hakaret ve ölüm tehdidine maruz kaldığını açıkladı.

Haysiyet cellatlarının gönderdikleri sosyal medya mesajlarında galiz küfürler ettiğini söyleyen Kılıç, ayrıca çok sayıda ölüm tehdit aldığını da açıkladı.

Baskı ve saldırılara boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Kılıç, “Şunu bilin ki; sizden de ağababalarınızdan da bugüne kadar korkmadık, bundan sonra da korkmayız. Bir adım geri atan namerttir. Hodri meydan” dedi.

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