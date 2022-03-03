CHP’ye böyle danışman yakışmıyor

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle ilgili mutabakatın imza töreninde yazarımız Deniz Zeyrek’i dövmeye kalkan CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal’a tepki yağdı.

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Ankara'da 28 Şubat'ta altı siyasi partinin lideri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını imzaladıktan sonra yazarımız Deniz Zeyrek'i dövmeye kalkan CHP Basın Danışmanı Ömer Topsakal'a her kesimden tepki yağdı. Yazarımız Deniz Zeyrek, mutabakat kitapçığını haberde görsel malzeme olarak kullanmak üzere liderlere imzalatmak istedi. Bu amaçla, elindeki kitapçığı İYİ Parti Basın Danışmanı Murat İde'ye verdi. Kitapçık, bir süre sonra “olmaz” cevabıyla birlikte CHP'nin Basın Danışmanı Ömer Topsakal'dan döndü. Topsakal'ı CHP toplantılarında kendisine akreditasyon yasağı uyguladığı için uzun süredir muhatap dahi almayan Deniz Zeyrek, kitapçığın Topsakal'dan geldiğini görünce, “Ben senden bir şey istemedim” diye kitapçığı geri aldı. Ve İde'ye de “Bu beyefendiden istesem kendisine verirdim. Neden beni muhatap ediyorsun” diye tepki gösterdi. Bu sırada CHP'li danışman, “Bu nasıl üslup, sen kimsin, gerizekalı” diye sesini yükseltmeye başladı. Kısa bir tartışmanın ardından yazarımız, salondan ayrılmak üzere kapıya yöneldi. Merdivenlerden çıkarken, üzerinde siyah polar, tişört ve asker pantolonundan oluşan koruma kıyafeti bulunan biri omzundan tutarak Zeyrek'i geriye çekti. İki basamak aşağısında da Ömer Topsakal vardı. Deniz Zeyrek, “Bana dokunamazsın” diye tepki gösterince koruma geri adım attı. Murat İde, gazeteciler Murat Yetkin ve Ali Haydar Fırat devreye girince Ömer Topsakal geldiği yere dönmek zorunda kaldı.

İFTİRA ATMAYA KALKTI

Deniz Zeyrek, yaşadığı sorunu aynı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletti. Kılıçdaroğlu, üzüntüsünü dile getirmekle birlikte, yapılan bu çirkin davranışla ilgili hiçbir adım atmadı.

Ömer Topsakal, Medya Koridoru isimli siteye isimsiz yaptığı açıklamada, yazarımız Deniz Zeyrek'in kendisini eliyle dışarı çağırdığını, bu yüzden peşinden gittiğini iddia etti. Yazarımız böyle bir şey yapmadığına dikkat çekerken, Murat Yetkin, Ali Haydar Fırat ve Murat İde'yi de tanık gösterdi. Ali Haydar Fırat, “Ben Deniz Zeyrek'in yanındaydım. Büyütmemesini söyledim. Birlikte sohbet ederek kapıya yürümeye başladık. Ne bir işaret ne söz oldu. Ancak o koruma kıyafetli şahıs ve Topsakal koşarak arkadan saldırmaya çalıştı” dedi.

Danışman Topsakal, “Beni dışarı çağırdı” yalanıyla yetinmediği gibi yazarımızın “ayrıcalık” istediğini ileri sürdü. “Ayrıcalık” ifadesiyle yazarımızın bir menfaat elde etmeye çalıştığını ima etmesi tek kelimeyle aşağılık ve çirkin bir iddiadır. Kitapçığı liderlere imzalatıp haberde görsel malzeme olarak kullanmak bir ayrıcalık talebi değildir. Bu arada, yazarımızın konuyu yazısına taşımasından sonra Ankara'da CHP'yi takip eden çok sayıda muhabir ve yazardan, CHP'lilerden, Topsakal'ın göreve geldikten sonra havaya girdiğini, kendisiyle iyi geçinmeye çalışanlar dışında bütün gazetecilere, siyasetçilere kötü davrandığını anlattılar. Yazarımız Deniz Zeyrek, “Böyle bir olayın muhatabı olduğum için üzgünüm. Oturduğu koltuğu kaldıramayan, kompleksli genç bir arkadaş. Atatürk'ün partisi koskoca CHP'ye, böyle deneyimsiz, liyakatsiz bir danışman yakışmıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine danışman olarak yakıştırıyorsa benim için sorun yok. Herkes hak ettiği danışmanlarla çalışır” yorumunu yaptı.

Bu arada koruma, yazarımızdan özür diledi ve “Ömer Topsakal'ın arkadan size doğru koştuğunu görünce ben de geldim ve refleks olarak sizi tutup araya girdim” dedi.