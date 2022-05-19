Çiftçiler AKP’ye verdikleri oyu geri istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer, Aksaray’ın Yeliştepe beldesinde çiftçilerle bir araya geldi. Gürer’e dert yanan çiftçiler geçmiş dönemlerde AKP'ye verdikleri oyları geri isterken, bir üretici ise yem fiyatlarındaki artıştan yakındı. Süt ineklerini kesime göndermek zorunda kalan besiciler, son olarak da eski model tuşlu telefonlarını kameralara göstererek, "Türkiye'de başka sorun yok mu da milletin cebindeki telefonlara laf ediyorlar?" dediler.

Mehmet SERBES

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ziyaret ettiği Aksaray iline bağlı Yeliştepe Beldesinde, çiftçilere bir dokundu, bin ah işitti. Partisinin Aksaray il Başkanı Ali Abbas Ertürk ile birlikte gittiği Yeşiltepe'de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Gürer, çiftçilerin sorunlarını da dinledi.

ÇİFTÇİ, AKP’YE VERDİĞİ OYLARI GERİ İSTEDİ

Aksaraylı 65 yaşındaki çiftçi Hamza Oflaz, AKP geçmiş dönemlerde oy verdiği için pişman olduğunu anlattı. Çiftçi Hamza Oflaz, CHP Milletvekili Gürer'e “Bizim neslimiz, babadan bu yana hep sağa oy verdi. İnanın böyle bir dönem, böyle bir devir görmedik. 6 çocuk babasıyım. 15 baş hayvanım vardı, 4 baş hayvanım kaldı. Bir tanesini de bugün satacağım. Sayın Milletvekili, siz, Ankara’ya gidince AK Partililere söyleyin. Ben, onlara iki dönem oy verdim. Ben, oylarımı geri istiyorum” dedi.

KÖYLÜ KAZANAMIYOR, TÜKETİCİ PAHALIYA ÜRÜN ALIYOR

Gürer'in Yeşiltepe ziyaretinde gübre ve yem fiyatlarındaki artıştan yakınan çitçi Oflaz, “Gübre alamadığım için tarlama atamadım. Yem fiyatları da aldı başını gidiyor. Geçen hafta 2 bin 200 liraya aldığım saman bugün 2 bin 500 lira olmuş. İçine arpa katmam da mümkün değil. Arpa fiyatları da 6 bin lirayı geçti. Yeterli yem veremediğim için de süt verimi azaldı. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği çiğ süt fiyatlarını biz ancak 2 ay sonra alabiliyoruz. Raflarda ise zamlı tarife hemen uygulanıyor. Et ve süt üreten değil aracılar kazanıyor. Tüketici pahalıya alıyor. İthalatçılar ve aracılar kazanıyor. Köylü kazanamıyor. ‘Ben kazanıyorum' diyen köylü varsa getirin alnından öpeyim” ifadelerini kullandı.

Yem fiyatlarının makul olduğu dönemlerde süt koymaya kap bulamadığını anlatan Oflaz, “Şimdi yemin torbası 350 lira oldu, sen istersin sütün litresini 20 lira yap; yine kazanamazsın. Yem fiyatlarını düşürmedikçe çiftçi kazanamaz” dedi.

GEBE İNEKLER KESİME GİDİYOR

CHP Milletvekili Gürer'in Yeşiltepe ziyaretinde süt ineklerinin mecburiyetten kesime göndermek zorunda kalan üreticilerin yaşadığı dramlar da anlatıldı. Çiftçi Oflaz, şahit olduğu bir olayı anlatırken. “Kendi gözümle gördüm. Gebe olan süt ineğini canlı canlı kesime götürdüler. İnek kesilirken buzağı da karnından canlı canlı çıktı…” dedi.

20 İNEĞE BAKABİLMEK İÇİN GEBE SÜT İNEĞİNİ KESİME GÖNDERDİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise benzer bir olayı bir çiftçinin kendisine gönderdiği videoda gördüğünü belirterek, “Çok üzüldüğüm için bu video görüntüsünü kamuoyu ile paylaşmadım ama çiftçi, kalan 20 ineğine bakabilmek için gebe olan bir ineğine kesime gönderiyor ve gebe inek kesiliyor” diye konuştu.

TARIMIN SİYASETİ OLMAZ

CHP Milletvekili Gürer ise tarımın siyasetinin olmayacağını belirterek, “Çiftçilerin durumlarını yerinde tespit etmek için geldiğimiz yerlerde genelde vatandaşlarımıza hangi siyasi görüşte olup olmadığını sormuyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. 65 yaşında ekmeğini topraktan kazanan bu çiftçimizin serzenişi ülkemizdeki bütün çiftçilerimizin ortak sorunudur” ifadelerini kullandı.

TARIM BAKANINA ÇAĞRI

Aksaray'ın Yeşiltepe beldesinden Tarım ve Orman Bakanına seslenen CHP Milletvekili Gürer, “Çiftçi bugün 6 bin 500 liraya arpa alıyor. Bugün yarın hububat taban fiyatları açıklanacak. Çiftçinin ürettiği ürününü değerinde almazsanız önümüzdeki yıllarda daha çok ithalata mecbur kalırsınız. Buğday için bugün taban fiyat en az 7 bin lira olmalı. Çiftçi refahı sağlanamazsa sorunlar çözülemez. Düşük fiyat açıklarsanız; yerli üreticiden 1750 liraya arpa alıp, yurtdışından aynı ürünü 4 bin 700-5 bin liraya getirinseniz bu sorunun çözümü olmaz” diye konuştu.

Çiftçiler, son olarak da eski model tuşlu telefonlarını kameralara göstererek, “Türkiye’de başka sorun yok mu da milletin cebindeki telefonlara laf ediyorlar?” dedi.

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