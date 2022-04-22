Cinsel istismar şüphelisi imam tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesindeki İmamı Azam Camii’nde görev yapan İmam M. Karaip, küçük yaştaki bir kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. İmamın evindeki bilgisayarında çocuk pornosu videoları bulunduğu öğrenildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Erdemli ilçesindeki İmamı Azam Camii'nde görev yapan İmam M. Karaip, küçük yaştaki bir kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. İmamın evindeki bilgisayarında çocuk pornosu videoları bulunduğu öğrenildi.

Cinsel istismara uğradığı öne sürülen kız çocuğunun ailesinin Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. İsmi açıklanmayan kız çocuğu evli iki çocuk babası imam M. Karaip'in, kendisine yönelik uzun süren cinsel istismarı ile ilgili savcılıkta pedagog nezaretinde detaylı ifade verdi.

BİLGİSAYARINDA ÇOCUK PORNOSU BULUNDU

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, cinsel istismar suçlaması yapılan imam M. Karaip'i gözaltına aldı. İmamın evinde arama yapılırken, bilgisayarında yüzlerce çocuk pornosunu içeren videolar çıktığı öğrenildi.

İmamın bilgisayarına el konulurken, gözaltına alınan imam M. Karaip, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldı. Kendisine yöneltilen cinsel istismar suçlamasını kabul etmediği öğrenilen imam M. Kraip, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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