“Çocukların bayramında, Türkiye’de çocuk işçi sayısı 720 bin”

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye ile ilgili çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Aydın, "Maalesef Türkiye'de yaşları 5-17 yaş grubu çocuk işçi sayısı 720 bin. Bunların birçoğu ev halkına katkıda bulunmak için çalışıyor. Bu çocuklarımız, sağlık ve barınma ihtiyaçlarına eşit bir şekilde ulaşamıyor" dedi.

Halil ATAŞ

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Meclis Genel Kurulu’nda konuşan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, çocukların bayramında, Türkiye’deki çocuk işçi sayısına dikkat çekti.

“AKP’NİN 20 YILLIK İKTİDARINDA SÖNÜK GEÇİYOR”

Aydın, “Büyük önder Atatürk’ün 102 yıl önce temellerini attığı, büyük bir vizyonla, devlet adamı öngörüsüyle bugünleri görerek çocuklara armağan ettiği tek bayram olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı 102’nci yılını hep birlikte kutlayacağız. Ancak biz çocukken kutladığımız o bayramlar maalesef, son 20 yıllık AKP iktidarında gayet sönük geçiyor. İnşallah, iktidarımızda bunları tekrar canlandıracağız” dedi.

“TÜRKİYE’DE 720 BİN ÇOCUK İŞÇİ VAR”

Bir diğer önemli konu olan çocuk işçi sayısına dikkat çeken Aydın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bugün maalesef Türkiye’de, 5-17 yaş grubu çocuk işçi sayısı 720 bin. Bunların birçoğu ev halkına katkıda bulunmak için çalışıyor. Bu çocuklarımız, sağlık ve barınma ihtiyaçlarına eşit bir şekilde ulaşamıyor” ifadelerini kullandı.

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