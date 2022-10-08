Cuma hutbesinde temel atma törenine davet çağrısına tepki

Elazığ’ın Baskil ilçesinde Merkez Camisinde cuma hutbesinde hocaların AKP’li Baskil Belediyesi’nin doğalgaz temel atma töreni için cami cemaatini törene katılmaları çağrısında bulunduğu öne sürüldü. Cami cemaati hocanın çağrısına tepki gösterdi. Odabaşı Mahalle Muhtarı Alaaddin Karakol, “Bu belediye CHP’li olsaydı ve hoca hutbede böyle bir çağrıda bulunsaydı cami imamı görevden alınırdı” dedi.

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde AKP'li belediyenin doğalgaz temel atma törenine cuma hutbesinde camii cemaatinin katılma çağrısında bulunuldu. Cuma hutbesinde hocanın, cemaatin doğalgaz temel atma törenine katılma çağrısı bulunmasına vatandaşların tepki gösterdiği öğrenildi.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILIN ÇAĞRISI YAPMIŞ

Cuma hutbesinde cami hocasının yaptığı yaptığı konuşmada, “Baskilimizin çok acil ihtiyacı olan doğalgaz ilçemize gelmiştir. Cumadan sonra cemaatle birlikte dua ederek ilk kazma için açılışı yapılacaktır. Bütün cemaat davetlidir” diyerek cemaati temel atma törenine katılmalarını talep ettiği ileri sürüldü.

“CHP’Lİ BELEDİYE OLSAYDI İMAM GÖREVDEN ALINIRDI”

Odabaşı Mahallesi Muhtarı Alaaddin Karakol, camide reklamın yapılmasının doğru olmadığını belirterek, “Cuma hutbesinde hoca belediyenin doğalgaz temel atma törenine davet etti. Temel atma töreni belediye başkanı tarafından yapıldığı içim cami cemaati homurdanarak tepki gösterdi. Kaymakam bey ve ilçe müftümüz izinde bunlarda fırsattan istifade böyle bir şey yaptılar. Doğalgazın ilçemize gelmesine çok sevindik çünkü uzun yıllardır talebimiz olan bir ihtiyaçtı. Ama Allah'ın evinde böyle birşey olur mu? Hutbede ahlakı, haramın doğru olmadığını söylemesi gerekirken belediye başkanının reklamını yapmanın bir anlamı var mı? Bu belediye CHP'li olsaydı ve hoca hutbede böyle bir çağrıda bulunsaydı cami imamı görevden alınırdı” ifadelerini kullandı.

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