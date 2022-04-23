Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan geleneğini bozmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllardaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir'deki törene katılmadı.

Sozcu.com.tr

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenler ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Yaklaşık iki yıldır Covid-19 önlemleri çerçevesinde öğrenciler olmadan gerçekleşen törenlere bu yıl yoğun öğrenci katılımı oldu.

Ziya Selçuk'un ardından Anıtkabir'e gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir'de bugün düzenlenen 23 Nisan törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

MİLLET BAHÇESİNE GİDECEK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllardaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir'deki törene katılmadı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yer aldı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, o tarihten bu yana Anıtkabir'de düzenlenen 23 Nisan törenlerine iştirak etmedi. Erdoğan bugün saat 14.00’de İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi’nde düzenlenecek 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği’ne katılacak.

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