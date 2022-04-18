Davutoğlu öğrenci evinde iftar yaptı
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde öğrenci evinde iftar yaptı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’un Kağıthane ilçesi Gültepe Mahallesi’nde öğrenci evinde iftar yaptı.
Ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Davutoğlu, “İstanbul-Kağıthane Gültepe mahallesinde öğrenci evinde iftarda genç kardeşlerimizle buluştuk. Kalabalık sofrada muhabbetle açılan iftarın tadı bir başkaydı. Bizlere gönüllerini ve sofralarını açan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.