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Davutoğlu öğrenci evinde iftar yaptı

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde öğrenci evinde iftar yaptı.

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Davutoğlu öğrenci evinde iftar yaptı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’un Kağıthane ilçesi Gültepe Mahallesi’nde öğrenci evinde iftar yaptı.

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Ziyaretine ilişkin paylaşımda bulunan Davutoğlu, “İstanbul-Kağıthane Gültepe mahallesinde öğrenci evinde iftarda genç kardeşlerimizle buluştuk. Kalabalık sofrada muhabbetle açılan iftarın tadı bir başkaydı. Bizlere gönüllerini ve sofralarını açan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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