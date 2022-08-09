Davutoğlu: Türkiye’nin önündeki 10-20 yılını esir almak isteyen aktörler çıkabilir

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Önümüzdeki kış yoksullaşmanın arttığı bir dönem seçime doğru giderken, Türkiye’nin önündeki 10-20 yılını esir almak isteyen aktörler çıkabilir" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MUHAFAZAKAR STK’LARA MEKTUP GÖNDERDİ

Muhafazakar 710 STK'ya mektup gönderdiğini belirten Davutoğlu, “Sakın ha artık ‘kırılır yen içinde kalır demeyelim” dediğini belirtti. Gönderdiği mektuba ilişkin Davutoğlu, “Siyaset erdemini yitirdiği zaman onlara ‘durun' diyebilecek yapılar vardır… Siyasete gerektiğinde yön veren sivil düşüncenin oluştuğu yerler. Beni üzen, bütün birikimin sadece bir siyasi otoriteye itaat adına yerle bir olması. Onun için bu uyarıyı yaptım. 20 yıllık iktidar döneminde öylesine bir siyasal çürüme yaşandı ki hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Benim rakibim Erdoğan değil. Birbirimize rakip olmak zorunda değiliz. Bunu hasım haline dönüştüren Sayın Erdoğan'ın üslubu. Burada sorgulamaya çağırıyorum” dedi.

Davutoğlu, muhafazakar camiadan kendisine “Haklısınız ama konuşamıyoruz” denildiğini aktararak, “Bugün o vakıfların başındakiler sorumluluklarından kaçamaz. Önümüzdeki 1-2 ay sadece bu muhafazakar camiaya değil her kesimden istişareleri yoğunlaştırarak devam ettirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“KORKUYORUM, BUNUN GELMEKTE OLDUĞUNU GÖRÜYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cemevi ziyaretini olumlu ama geç bir adım olarak yorumlayan Davutoğlu, son günlerdeki cemevi saldırılarına da dikkat çekerek şunları söyledi:

* “Önümüzdeki kış yoksullaşmanın arttığı bir dönem seçime doğru giderken, Türkiye'nin önündeki 10-20 yılını esir almak isteyen aktörler çıkabilir. Nasıl esir alırlar? Bir iç gerilimle. Aynen 12 Eylül'e giderken, Kahramanmaraş olayları 79'un sonunda oldu.

* Çorum olayları, Sivas olayları gibi tam kritik eşiklerde… Birtakım odaklar, Türkiye'nin gerçek anlamda özgürlükçü, demokratik bir çizgide bir devlet haline kavuşmasını engellemek için bu seçimi şu veya bu şekilde yönlendirmek isteyebilirler.

* İki şey aynı anda geldiğinde çok korkarım ve bunun gelmekte olduğunu görüyorum. Yoksullaşmayla, enflasyonla, kimlik problemlerini üst üste koyduğunuz zaman korkacaksınız!”

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE SESLENDİ: UYARIYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye seslenen Davutoğlu, “Buradan Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'yi uyarıyorum. Kimlik çatışmalarını körüklemeyin, kutuplaştırıcı bir dil kullanmayın, kimseyi dışlamayın, ateşle oynarsınız! Enflasyonun yüzde 78'i bulduğu bir yerde bir de kimlik çatışması çıkarsa altından kalkamaz bu ülke. Bu kış, bu anlamda hepimizin teyakkuzda olması gereken bir dönem. Tayyip Erdoğan o anlamda doğru bir vakitte cemevine gitmiştir ama bu çizgiyi devam ettirmesi lazım” dedi.

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