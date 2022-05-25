Denizi yok ama yapay plajıyla dünyaya örnek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Park içerisine 13 yıl önce yaptığı 350 metre uzunluğundaki yapay plajında son hazırlıklar yapılırken, plaj 3 Haziran’da sezonu açarak ‘yaza merhaba’ diyecek. Havuzlar ise 26 Mayıs tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kentpark içerisinde yer alan yapay plajında son hazırlıklar yapılırken, plaj 3 Haziran'da sezonu açarak ‘yaza merhaba' diyecek. Havuzlar ise 26 Mayıs tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak.

400 TON DENİZ KUMU GETİRİLDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nce, 14 yıl önce Gökmeydan Mahallesi Kent Park içindeki Porsuk Çayı üzerinde yaptırılan 350 metre uzunluğundaki yapay plajda, sezon açılıyor. Türkiye'de, denizi olmayan ancak yapay plajı ile dünyaya örnek olan Eskişehir'de vatandaşlar sıcak havaların tadını artık Kentpark'ta çıkartacak.

Belediyenin, Kent Park içinde Porsuk Çayı üzerinde 400 ton kum getirerek yaptırdığı plaj; ‘Aile’ ve ‘Erkekler’ olmak üzere 2 bölümden oluşuyor. Bünyesinde 50 metrelik olimpik havuz da bulunan yapay plaj, 3 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

SICAK HAVADAN BUNALANLAR DENİZ HAVASI YAŞAYACAK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ve yaz boyunca büyük ilgi gören yapay plajdaki hazırlık çalışmalarını tamamlayarak halkın kullanımına açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de, denizi olmayan ancak yapay plajı ile ilk ve en güzel örnek olan Eskişehir'de vatandaşlar, sıcak havaların tadını 3 Haziran itibariyle Kentpark'ta çıkaracak. 350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzları da bulunan yapay plaj, Eskişehirlilerin yanı sıra bölge illeri, yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekiyor.

Sıcaktan bunalanlara deniz havasını yaşatan yapay plajda boğulma olaylarına karşı cankurtaranlar da görev yapacak. Plaj suyu kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını belirten plaj yetkilileri, 0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz olan tesiste yetişkin giriş ücretinin ise 50 TL olduğunu ifade etti.

Tesis içerisinde bulunan havuzlarda ise 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, yetişkinler için ise giriş ücretinin 75 TL olduğu belirtildi. Kentpark Plajı, 3 Haziran itibariyle haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. 26 Mayıs tarihi itibariyle açılacak havuzlar da aynı saatlerde açık olacak.